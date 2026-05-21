Varias personas incendiaron este jueves 21 de mayo del 2026 un centro de tratamiento del ébola en una localidad en el centro del brote en el este de la República Democrática del Congo porque no se les permitió recuperar el cuerpo de un lugareño, dijeron un testigo y un mando policial, mientras el miedo y la ira crecen ante una crisis sanitaria que los médicos batallan por contener.

El ataque incendiario en Rwampara refleja los desafíos que enfrentan los trabajadores sanitarios para frenar un raro virus del ébola mediante medidas estrictas que podrían chocar con las costumbres locales, como los ritos funerarios. La enfermedad se ha propagado durante semanas en una región con pocos servicios de salud y donde muchas personas se desplazan para escapar de los conflictos armados.

¿Por qué los cuerpos de las personas que mueren de ébola son un riesgo en el Congo?

Los cuerpos de quienes mueren de ébola pueden ser muy contagiosos y provocar una mayor propagación cuando las personas preparan los cuerpos para el entierro y se reúnen para funerales.

El peligroso trabajo de enterrar a las víctimas sospechosas está siendo gestionado, siempre que es posible, por las autoridades, lo que puede ser recibido con protestas de las familias y amigos de las víctimas.

Un trabajador médico desinfecta un cuarto de cuarentena en un centro de tratamiento de ébola, en Bunia. XINHUA/STR

¿Qué se sabe del incendio que consumió un centro de salud en el Congo?

El centro médico de Rwampara fue incendiado por jóvenes locales que se enfadaron mientras intentaban recuperar el cuerpo de un amigo que, al parecer, había muerto de ébola, según un testigo que habló por teléfono con The Associated Press.

"La policía intervino para intentar calmar la situación, pero desafortunadamente no tuvo éxito", dijo Alexis Burata, un estudiante local que dijo estar en la zona. "Los jóvenes acabaron incendiando el centro. Esa es la situación".

Un periodista de la AP vio a personas irrumpir en el centro y prender fuego a objetos en su interior, así como a lo que parecía ser el cuerpo de al menos una presunta víctima de ébola que estaba siendo almacenado en el sitio. Los trabajadores humanitarios huyeron del centro de tratamiento en vehículos.



Un sitio de aislamiento de ébola es quemado en el poblado de Rwampara, cerca de Bunia de la provincia de Ituri. XINHUA/STR

El subcomisario senior Jean Claude Mukendi, jefe del departamento de seguridad pública de la provincia de Ituri, dijo que los jóvenes no habían entendido los protocolos para enterrar a una presunta víctima de ébola.

"Su familia, amigos y otros jóvenes querían llevar su cuerpo a casa para un funeral, aunque las instrucciones de las autoridades durante este brote del virus del ébola son claras", dijo Mukendi. "Todos los cuerpos deben ser enterrados según las normas".

JM