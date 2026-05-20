Trabajadores de salud en el este de la República Democrática del Congo dijeron el miércoles 20 de mayo del 2026 que no cuentan con suficiente protección y están poco capacitados ante el brote de un tipo raro de ébola que se propaga rápidamente en uno de los lugares más remotos y vulnerables del mundo.

La volatilidad en la región, que desde hace tiempo ha sido escenario de ataques por parte de una serie de grupos armados, complica las labores para manejar la crisis. Líderes locales dijeron que un ataque de militantes vinculados al grupo Estado Islámico mató al menos a 17 persona s el martes por la noche en la aldea de Alima, en Ituri, una provincia que se ha convertido en el foco del brote.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que asegura que hay un riesgo bajo a nivel mundial, ha dicho que el "paciente cero" aún no ha sido encontrado.

"Triste y doloroso": familias enfrentan escasez de insumos y aumento en las infecciones

"Es realmente triste y doloroso porque ya hemos pasado por una crisis de seguridad, y ahora el ébola también está aquí", manifestó Justin Ndasi, residente de Bunia.

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En Bunia, adonde se han trasladado por vía aérea toneladas de suministros médicos y lugar de la primera muerte conocida que se anunció la semana pasada, los residentes dijeron que las mascarillas se han vuelto más difíciles de encontrar y que algunos desinfectantes que antes se vendían por dos mil 500 francos congoleños (alrededor de 1 dólar) ahora cuestan cuatro veces más.

En un centro de tratamiento en Rwampara, las familias lloraban y observaban mientras trabajadores de salud con equipo de protección desinfectaban en silencio los cuerpos de sus seres queridos —presuntas víctimas de ébola— y los colocaban en ataúdes para trasladarlos a sitios de entierro seguros.

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La enfermedad atacó de repente, dijeron, describiendo un rápido deterioro después de que los síntomas se confundieron con otras enfermedades, como la malaria.

"Me dijo que le dolía el corazón", relató Botwine Swanze, quien perdió a su hijo. "Luego empezó a llorar de dolor... Después de eso, empezó a sangrar y a vomitar mucho".

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¿Cuáles son los síntomas del ébola?

El virus del ébola es altamente contagioso y se propaga entre personas al tener contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen. Los síntomas incluyen fiebre, vómitos, diarrea, dolor muscular y, en ocasiones, hemorragias internas y externas.

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, y expresó preocupación por su "magnitud y velocidad". El director de la OMS en el Congo dice que el brote podría durar al menos dos meses.

JM