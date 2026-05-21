El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, expresó abiertamente su preocupación por la “magnitud y la rapidez” de un brote de un tipo raro de ébola conocido como Bundibugyo en el Este de la República Democrática del Congo, donde las autoridades reportaron 139 fallecimientos sospechosos y más de 600 posibles casos.

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para una cepa más común de ébola que dieron negativo, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios. El virus Bundibugyo detectado no tiene medicamentos ni vacunas aprobados.

En Bunia, el lugar de la primera muerte conocida, trabajadores sanitarios con equipo de protección se desplazaban entre residentes que llevaban mascarillas de tela. “Conozco las consecuencias del ébola, sé cómo es”, anotó una residente preocupada, Noëla Lumo.

Hasta el momento, en el Congo se esperaban envíos desde Estados Unidos y Reino Unido de una vacuna experimental para diferentes tipos de ébola, desarrollada por investigadores de Oxford, dijo Jean-Jacques Muyembe, un experto en virus del Instituto Nacional de Investigación Biomédica.

“Administraremos la vacuna y veremos quién desarrolla los síntomas”, afirmó. Pero varios expertos dijeron que esos esfuerzos llevarían tiempo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que está “profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, y señaló como motivos de alarma la aparición de casos en zonas urbanas, las muertes de trabajadores sanitarios y un importante movimiento de población.

En el Congo se han confirmado 51 casos, dijo Tedros en una reunión del comité de emergencia de la agencia de salud de la ONU. Dijo que la vecina Uganda ha informado a la OMS de dos casos confirmados, incluida una muerte en Kampala, su capital, entre personas que habían viajado desde el Congo.

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que requiere una respuesta coordinada. Se ha iniciado el envío de recursos a las dos provincias afectadas cerca de Uganda. Varias partes del este de Congo están en manos de rebeldes armados, lo que complica el envío de ayuda.

La jefa del equipo de la OMS en el Congo, la doctora Anne Ancia, dijo que las autoridades no han identificado al paciente cero en el brote. También dijo que la vacuna Erbevo, utilizada contra un tipo diferente de ébola, forma parte de las que se estudian para un posible uso. Pero incluso si esa u otra es aprobada, tardaría al menos dos meses en estar disponible.

“No veo que en dos meses hayamos terminado con este brote”, reconoció.

Dentro de Congo, ahora se han confirmado casos en Bunia, la capital de la provincia de Ituri, en Goma, capital de Kivu del Norte, en manos de rebeldes, y en las localidades de Mongbwalu, Nyakunde y Butembo, donde viven más de un millón de personas en total.

El doctor Peter Stafford, un médico estadounidense, está entre los casos de Bunia, según Serge, la organización cristiana para la que trabaja. Estuvo atendiendo a pacientes en un hospital. Tedros dijo que un estadounidense dio positivo y fue trasladado a Alemania, pero no confirmó la identidad del paciente.

“El ébola es en gran medida una enfermedad de la compasión, en el sentido de que afecta a las personas que tienen más probabilidades de estar cuidando a los enfermos”, dijo el doctor Craig Spencer, profesor asociado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown que sobrevivió al ébola hace más de una década después de contagiarse en Guinea.

AP

EL INFORMADOR/ N. Vázquez

Alertan de falta de insumos y capacitación para combatir la enfermedad

Trabajadores de salud en el Este de la República Democrática del Congo alertaron que carecen de protección y capacitación suficientes ante el brote del raro virus Bundibugyo de ébola, que ya suma 51 casos confirmados en Congo y dos en Uganda. La OMS advirtió que el “paciente cero” aún no ha sido identificado y estimó que la emergencia podría prolongarse al menos dos meses.

La violencia en Ituri complica la respuesta sanitaria; un ataque atribuido a militantes ligados al Estado Islámico dejó 17 muertos. Habitantes denunciaron escasez y aumento de precios de cubrebocas y desinfectantes.

“Es realmente triste y doloroso”, dijo Justin Ndasi, residente de Bunia. La OMS reporta 139 muertes sospechosas y casi 600 casos probables, aunque estima que la cifra real podría superar los mil contagios.

Limitan naciones viajes al foco de la enfermedad

El Gobierno de Jordania anunció que suspende la entrada al país de todos los viajeros, a excepción de los jordanos, procedentes de la República Democrática del Congo y Uganda como medida de precaución ante el brote de ébola.

La Autoridad de Aviación Civil de Baréin anunció la suspensión de la entrada al país de pasajeros no bareiníes procedentes de Sudán del Sur, la República Democrática del Congo y Uganda debido a “la evolución del brote de ébola”.

El Gobierno francés anunció el refuerzo de la vigilancia sanitaria en la isla de Mayotte, territorio galo del océano Índico situado entre Mozambique y Madagascar, ante la epidemia de ébola.

Brotes de gran magnitud

2000. Uno de los primeros grandes brotes del siglo XXI ocurrió en el distrito de Gulu, Uganda. El virus causó más de 400 contagios y alrededor de 220 muertes. La rápida expansión obligó a reforzar protocolos internacionales de vigilancia epidemiológica en África oriental.

Uno de los primeros grandes brotes del siglo XXI ocurrió en el distrito de Gulu, Uganda. El virus causó más de 400 contagios y alrededor de 220 muertes. La rápida expansión obligó a reforzar protocolos internacionales de vigilancia epidemiológica en África oriental. 2001-2003. En Gabón y República del Congo diversos brotes en zonas selváticas fronterizas dejaron cientos de muertos. Investigaciones posteriores relacionaron varios contagios con contacto humano con gorilas y chimpancés infectados, consolidando la teoría zoonótica del virus.

En Gabón y República del Congo diversos brotes en zonas selváticas fronterizas dejaron cientos de muertos. Investigaciones posteriores relacionaron varios contagios con contacto humano con gorilas y chimpancés infectados, consolidando la teoría zoonótica del virus. 2007. En la República Democrática del Congo el ébola reapareció en Kasai Occidental con más de 250 casos. Las débiles estructuras sanitarias y el aislamiento geográfico dificultaron contener la epidemia.

En la República Democrática del Congo el ébola reapareció en Kasai Occidental con más de 250 casos. Las débiles estructuras sanitarias y el aislamiento geográfico dificultaron contener la epidemia. 2014-2016. En África Occidental fue el peor brote de ébola registrado. Inició en Guinea y se extendió rápidamente a Liberia y Sierra Leona. También hubo casos en Nigeria, Malí, Senegal, Europa y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó más de 28 mil contagios y más de 11 mil muertes.

En África Occidental fue el peor brote de ébola registrado. Inició en Guinea y se extendió rápidamente a Liberia y Sierra Leona. También hubo casos en Nigeria, Malí, Senegal, Europa y Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabilizó más de 28 mil contagios y más de 11 mil muertes. 2018-2020. La República Democrática del Congo enfrentó el segundo brote más letal de la historia, concentrado en Kivu del Norte e Ituri, regiones afectadas por violencia armada. Hubo más de tres mil casos y cerca de 2 mil 300 muertes.

La República Democrática del Congo enfrentó el segundo brote más letal de la historia, concentrado en Kivu del Norte e Ituri, regiones afectadas por violencia armada. Hubo más de tres mil casos y cerca de 2 mil 300 muertes. 2021. Guinea declaró un nuevo brote vinculado genéticamente a la epidemia de 2014. Aunque fue menor, generó preocupación por la persistencia del virus en sobrevivientes durante años.

Guinea declaró un nuevo brote vinculado genéticamente a la epidemia de 2014. Aunque fue menor, generó preocupación por la persistencia del virus en sobrevivientes durante años. 2022. Uganda registró un brote de la cepa sudanesa del virus, para la cual no existía vacuna aprobada.

Cuatro variantes

Zaire - Es la cepa más conocida y letal, con tasas de mortalidad que pueden oscilar entre el 60 y el 90%.

Sudán - Descubierta en Sudán, esta especie tiene una tasa de letalidad estimada de entre el 40 y 60 por ciento.

Bundibugyo - Identificada por primera vez en Uganda en 2007. Su tasa de letalidad suele rondar 35 y 40 por ciento.

Bosque de Taï - Descubierta en Costa de Marfil cuando una científica enfermó tras realizar una autopsia a un chimpancé en el Parque Nacional de Taï.

CT