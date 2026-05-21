Jueves, 21 de Mayo 2026

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ICE propone multas de 18 mil dólares para inmigrantes con orden de deportación

La medida tiene como objetivo reembolsar los costos operativos y logísticos de identificación, detención y expulsión de estos extranjeros, y la autodeportación

Por: EFE

El gobierno ha abierto un periodo de comentarios públicos en línea que finalizará el 22 de junio de 2026, tras el cual se evaluará la implementación definitiva de la regla. EFE/ARCHIVO

El gobierno ha abierto un periodo de comentarios públicos en línea que finalizará el 22 de junio de 2026, tras el cual se evaluará la implementación definitiva de la regla. EFE/ARCHIVO

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump planteó aumentar hasta 18 mil dólares las multas dirigidas a ciertos inmigrantes que desobedecieron órdenes de deportación y posteriormente fueron detenidos por autoridades migratorias. 

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En concreto, la propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) pide elevar de cinco mil 130 dólares a 18 mil dólares el cobro establecido el año pasado por la Ley de Reconciliación Presupuestaria a extranjeros que recibieron una orden de deportación en ausencia, no abandonaron el país y que, posteriormente, son detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

El cobro busca reembolsar parcialmente los costos de detener y expulsar a inmigrantes que tienen en su contra esta clase de deportaciones. Asimismo, la multa hace parte de las medidas de la administración Trump para impulsar a los indocumentados a autodeportarse.

Las órdenes de deportaciones en ausencia son emitidas contra extranjeros que han sido notificados para presentarse a la corte de inmigración y no se presentan a sus audiencias.

En la propuesta publicada en el Registro Federal, el DHS explica que en septiembre pasado el ICE comenzó a cobrar cinco mil dólares por la multa establecida para el año fiscal 2025. Para noviembre pasado, las autoridades migratorias ajustaron la tarifa por inflación a cinco mil 130.

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Pero ahora, ICE argumenta que ha revisado los datos y ha determinado que la tarifa de cinco mil 130 es demasiado baja para compensar suficientemente a esta agencia por el costo de detener a un extranjero a quien se le ha ordenado la expulsión en ausencia.

"Se requiere considerar los costos más amplios de identificar, detener, procesar y expulsar a dicho extranjero", asegura el DHS en la propuesta alegando que se deben tener en cuenta una variedad de gastos indirectos y generales, que incluyen, entre otros, capacitación, vehículos y personal de apoyo. El DHS ha dado un plazo para comentarios públicos hasta el 22 de junio.

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KR

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