Demócratas frenarán fondos para seguridad fronteriza tras nueva muerte en redada

El líder de la bancada demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, informó este sábado que su partido impedirá la aprobación de nuevos recursos federales destinados al Departamento de Seguridad Nacional, instancia responsable de la política migratoria y de la seguridad en la frontera. La decisión se produce tras la muerte de un hombre ocurrida durante un operativo contra un migrante en la ciudad de Mineápolis.

El posicionamiento del senador demócrata abre la puerta a un nuevo cierre parcial del Gobierno federal a partir del 31 de enero, luego de que el país atravesara recientemente el periodo de parálisis administrativa más prolongado de su historia, entre octubre y noviembre del año pasado.

PUEDES LEER: El hombre muerto a manos de agentes de inmigración en Mineápolis era enfermero en una UCI

Luego de 43 días sin operaciones regulares en diversas dependencias, legisladores demócratas y republicanos avalaron en noviembre esquemas temporales de financiamiento que permitieron mantener en marcha al Gobierno hasta el próximo viernes. Antes de esa fecha, el Congreso debe aprobar los presupuestos pendientes correspondientes al resto del año fiscal, que concluye el 30 de septiembre, para evitar una nueva suspensión de actividades.

"Los senadores demócratas no proporcionarán los votos necesarios para aprobar el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)" , escribió Schumer en su perfil en X.

"Los demócratas buscaron reformas sensatas en el proyecto de ley de gastos del DHS, pero debido a la negativa de los republicanos a oponerse al presidente (Donald Trump), el proyecto de ley del DHS es lamentablemente insuficiente para frenar los abusos del ICE (siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)", añade el senador.

Schumer asegura que "lo que está sucediendo en Minnesota es espantoso e inaceptable en cualquier ciudad estadounidense" y asegura que él mismo no votará a favor de ese paquete de asignaciones si no es enmendado y el Departamento de Seguridad Nacional, que gestiona al ICE, recibe menos financiación.

Agentes de inmigración abatieron hoy a tiros a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

El suceso ha deparado la condena de destacados miembros del partido demócrata -incluyendo a la senadora Elizabeth Warren, que también ha anunciado que votará en contra de la ley para financiar al DHS-, que han pedido además poner fin a las redadas en Mineápolis.

Las redadas a gran escala en Mineápolis, que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad, fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

YC