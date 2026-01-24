Tormenta invernal activa alertas en más de 20 estados de Estados Unidos

Más de veinte entidades del centro, sur y este de Estados Unidos activaron este sábado planes de emergencia ante un extenso sistema invernal que ha provocado heladas, así como intensas lluvias de aguanieve y nieve. A este escenario se suman temperaturas extremadamente bajas previstas para los próximos días, lo que ha generado preocupación por posibles afectaciones a servicios e infraestructura esencial.

La tormenta, que se prevé impacte hasta en dos terceras partes del territorio estadounidense, avanza hacia la región oriental del país. En estados como Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas ya se registran severas afectaciones por la caída de nieve y aguanieve, mientras que el fenómeno meteorológico se desplaza hacia zonas más pobladas del este, incluida Nueva York.

En Texas, la segunda entidad más poblada del país y que en 2021 enfrentó apagones masivos por un evento similar, más de 47 mil viviendas permanecen sin suministro eléctrico. En Luisiana, la cifra supera los 52 mil hogares, de acuerdo con registros de plataformas especializadas en monitoreo de cortes de energía.

El impacto del temporal también se refleja en el sector aéreo, donde sistemas de seguimiento reportan miles de vuelos cancelados: cerca de 4 mil este sábado y más de 8 mil programados para el domingo.

Se espera que a primera hora del domingo el frente, que algunos expertos han llamado la mayor tormenta por envergadura jamás registrada en EU, alcance con importantes nevadas la región del Atlántico Medio, donde se encuentran los estados de New York, New Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia Occidental y Virginia, además de la capital, Washington, D.C., y los estados de Carolina del Norte y del Sur, en el sureste.

A lo largo del domingo, la tormenta, que está provocada por un vórtice polar extendido o desplazado, se moverá en dirección noroeste hacia la región de Nueva Inglaterra.

Mucha nieve y frío

El Servicio Nacional de Meteorología ve posible acumulaciones de nieve y hielo en Nueva York de entre 7 y pulgadas (17 y 27 centímetros) y mínimas de 15 grados (-9 grados centígrados), mientras que en ciudades como Baltimore, Filadelfia o Washington, se espera algo menos de precipitación y temperaturas ligeramente menos frías.

Sin embargo, se espera que las temperaturas caigan aún más después del paso del frente, con mínimas previstas en Nueva York entre el lunes y el miércoles de 4 grados (-15 grados centígrados).

Esta situación causa especial preocupación por la posibilidad de que carreteras y otras comunicaciones y servicios básicos queden inhabilitados a causa del hielo.

Muchos distritos escolares del sur del país han anunciado ya que no habrá clases el lunes, día en que se ha anunciado también que las oficinas federales estarán cerradas en Washington DC.

"En los próximos días, esta tormenta provocará fuertes nevadas, lluvia helada peligrosa, hielo y sensaciones térmicas extremadamente bajas que pondrán vidas en peligro" , dijo hoy en rueda de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que aseguró que las condiciones adversar "se mantendrán durante varios días".

Cortes de energía

"Los cortes de energía, el cierre de carreteras y otros efectos ya están afectando al Medio Oeste, el sur y la costa este. Lo más importante que la gente puede hacer en todo el país es, por favor, evitar salir a la carretera y quedarse en casa siempre que sea posible", añadió.

Por su parte, el presidente, Donald Trump, escribió en redes sociales que ha aprobado declaraciones federales de emergencia para Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Indiana y Virginia Occidental.

Tanto él como Noem subrayaron que el Gobierno Federal estadounidense está cooperando con la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y los estados para garantizar la seguridad.

La secretaria de Seguridad Nacional explicó que mantiene activado desde hace dos días el Centro Nacional de Coordinación de Respuesta en Washington y que FEMA ya ha preparado suministros de emergencia en distintos puntos del país.

Uno de los problemas que más preocupan es la pérdida del suministro eléctrico a causa de las precipitaciones ante el lapso de frío intenso que se avecina en buena parte de EU a principio de la próxima semana.

"Estamos trabajando con nuestras compañías energéticas y comunidades eléctricas rurales para asegurarnos de poder facilitar las reparaciones ( de la red) lo antes posible y restablecer el suministro eléctrico, especialmente ante las bajas temperaturas que se prevén para los próximos días", puntualizó Noem.

