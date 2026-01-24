Trump acusa 'insurrección' en Minnesota tras muerte de un hombre en operativo federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó este sábado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de estar “incitando a la insurrección” , tras un incidente en el que un agente federal disparó y mató a un residente de esa ciudad.

A través de declaraciones públicas, el mandatario responsabilizó a las autoridades locales por el clima de tensión generado después del hecho, al considerar que sus posturas y mensajes han contribuido a agravar la situación en Minneapolis. Las acusaciones se producen en medio de un contexto de alta sensibilidad social y política, marcado por el uso de la fuerza por parte de agentes federales y las reacciones de líderes estatales y municipales.

"¡El alcalde y el gobernador están incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante!", escribió el mandatario republicano en su red social, Truth Social.

Trump también publicó una imagen de lo que, según él, era el arma del fallecido. "Esta es el arma del pistolero, cargada (¡con dos cargadores adicionales completos!) y lista para usar", anotó en su mensaje Trump.

El republicano calificó a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de "patriotas" y los felicitó por haber " arrestado y expulsado de Minnesota" a 12 mil criminales inmigrantes ilegales, "muchos de ellos violentos".

En su mensaje, también acusó a las autoridades de Minnesota de orquestar un "encubrimiento" en un intento de defraudar al Gobierno federal.

Las autoridades federales estadounidenses informaron este sábado que el agente que hoy mató de un disparo a un hombre de 37 años en el marco de las redadas masivas contra migrantes en la ciudad de Mineápolis tiene ocho años de experiencia trabajando en la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés).

Según informó hoy el jefe de Policía de Mineápolis, Brian O'Hara, el hombre fallecido era un varón blanco de 37 años que aparentemente disponía de permiso de armas y que no había tenido incidentes reseñables con las fuerzas de seguridad.

El pasado 7 de enero, agentes de ICE mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su vehículo en el transcurso de un operativo.

