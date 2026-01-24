Grabaciones difundidas recientemente sobre el fallecimiento de un hombre durante un operativo de agentes federales de inmigración en Minneapolis revelan que la víctima intentó intervenir para proteger a otras personas antes de ser atacada. En las imágenes se observa que los oficiales utilizaron gas contra él y, tras un forcejeo, le dispararon.

En uno de los videos se aprecia a Alex Pretti, un enfermero de 37 años, confrontando verbalmente a los agentes en la vía pública mientras documenta el operativo con su teléfono celular. Durante el intercambio, uno de los oficiales lo empuja, obligándolo a retroceder.

Te puede interesar: El hombre muerto a manos de agentes de inmigración en Mineápolis era enfermero en una UCI

Otro video muestra a Pretti aún grabando, mientras señala a un automovilista que continúe su camino. En ese momento, otras personas discuten con los agentes y hacen sonar silbatos, una práctica que se ha vuelto frecuente en Minneapolis para alertar a la comunidad sobre las redadas migratorias masivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

En un momento dado, un agente empuja a uno de esos dos ciudadanos, que cae al suelo, y Pretti trata de interponerse para proteger a esta persona de los empellones.

En ese momento el agente gasea a Pretti y a los otros dos civiles y el enfermero trata de escudar a la persona caída en el suelo.

Es entonces cuando varios agentes rodean al Pretti y forcejean con él antes de dispararle en más de una ocasión cuando está en el suelo.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti portaba un arma semiautomática y cargadores y la propia secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró en rueda de prensa que la víctima "atacó a los agentes" con "la intención de causar daño" y que estaba "blandiendo" el arma.

Sin embargo, ninguno de los videos publicados hasta ahora en internet muestran a Pretti en ninguna de las distintas tomas con ningún arma.

En uno de los videos parece apreciarse que uno de los agentes de inmigración arrebata un arma muy similar a la que el Departamento de Seguridad Nacional dijo haber requisado a Pretti (una Sig Sauer semiautomática de 9 milímetros) segundos antes de que comiencen los disparos.

La secretaria de Seguridad Nacional dijo además que la víctima "cometió un acto de terrorismo doméstico".

"Este individuo que llegó con armas y municiones para detener una operación policial de agentes federales cometió un acto de terrorismo doméstico; esos son los hechos", apuntó.

Noem aseguró que el Gobierno Federal está investigando lo sucedido y que no colaborará con las autoridades del estado de Minesota (donde se encuentra Mineápolis) ni su gobernador, Tim Walz, del que dijo que no es de fiar.

También puedes leer: Operativos de ICE se han convertido en una política fascista de Donald Trump

Horas antes, Walz aseguró que no permitiría que los federales investiguen en exclusiva lo sucedido, al igual que sucedió con la muerte hace menos de tres semanas en Mineápolis de una mujer, Renee Good, por disparos de un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP