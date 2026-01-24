El hombre que perdió la vida este sábado en Minneapolis tras ser baleado por agentes federales fue identificado como Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años que laboraba en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de un hospital para veteranos en esa ciudad de Minnesota, de acuerdo con testimonios de familiares y personas cercanas difundidos por medios locales.

Pretti era originario del estado de Illinois, cursó la carrera de enfermería en la Universidad de Minnesota y obtuvo su título profesional en 2021.

Para entender mejor: Agentes de inmigración matan a un hombre en Minneapolis

La familia de Pretti ha confirmado a medios que el hombre había participado en protestas que tuvieron lugar en Mineápolis después de que agentes de inmigración mataran a otra mujer en esta ciudad hace menos de tres semanas en el marco de las redadas masivas contra migrantes ordenadas por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

La Organización de Enfermeros Titulados de Minesota confirmó a su vez la muerte de Pretti publicando un comunicado en el que lamentó la tragedia y afirmó que la comunidad de enfermeros en el estado está de luto por el suceso.

Imágenes publicadas en internet muestran a más de media docena de agentes de inmigración forcejeando con el hombre antes de dispararle a bocajarro.

El Departamento de Seguridad Nacional, que dirige los servicios de inmigración, ha asegurado que el hombre portaba un arma semiautomática y dos cargadores llenos y que sus agentes actuaron en defensa propia.

El Gobernador de Minesota, el demócrata Mike Walz, ha ordenado desplegar la Guardia Nacional estatal para garantizar la seguridad en la ciudad, donde parte de la ciudadanía ha protestado contra las redadas a gran escala.

El suceso de hoy es el segundo de este tipo en algo más de dos semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mataron a tiros a una mujer de 37 años, Renee Good, en su auto en el transcurso de un operativo.

Las redadas a gran escala en Mineápolis -que ha visto la llegada de un número de agentes federales cinco veces superior a toda la fuerza policial de la ciudad- fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

NA