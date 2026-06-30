Revisión del T-MEC: Negociaciones entre México y EU se alargan

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) apunta a un proceso de negociación que podría extenderse durante un periodo prolongado, sin que se vislumbre un acuerdo integral en el corto plazo. Mientras tanto, los aranceles impuestos por Estados Unidos permanecerían vigentes por tiempo indefinido, lo que prolongaría la incertidumbre comercial en América del Norte. En el caso de México, el principal efecto se reflejaría en una menor inversión.

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Según Oxford Economics, el escenario con mayores probabilidades ya no contempla una renegociación exitosa ni la cancelación del acuerdo comercial. En cambio, prevé que las negociaciones se prolonguen más allá de la fecha límite del 1 de julio e, incluso, se extiendan hasta la siguiente revisión anual programada para julio de 2027, manteniendo un escenario de statu quo.

La firma redujo a menos del 5% la probabilidad de alcanzar un acuerdo amplio que elimine la mayor parte de los aranceles entre los tres países, cuando anteriormente estimaba que las posibilidades eran de alrededor del 50%.

El principal punto de fricción se concentra en las demandas de Estados Unidos para elevar el contenido regional en la manufactura automotriz, incrementar la participación de componentes estadounidenses y reducir la dependencia de insumos provenientes de China y otros mercados fuera de Norteamérica.

Oxford Economics consideró poco probable una salida de Estados Unidos del T-MEC, debido a los elevados costos económicos y políticos que tendría para la industria estadounidense, particularmente para el sector automotriz y estados manufactureros y fronterizos como Texas y Michigan.

Para México, el mayor impacto no provendría de las exportaciones, que han mostrado resiliencia gracias a las exenciones contempladas en el tratado y a la integración de las cadenas de suministro regionales, sino del deterioro de la confianza empresarial y del freno a la inversión privada.

La consultora adelantó que en su actualización de julio reducirá su perspectiva para la inversión en México y ahora prevé una contracción de 1.6% este año. Además, estima un impacto permanente que dejará los niveles de inversión 1.8% por debajo de su escenario anterior. Como consecuencia, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano en 2027 se reduciría en 0.3 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 1.7%.

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El informe señala que la incertidumbre comercial prolongada desincentiva los proyectos de inversión de largo plazo, pese a que la inversión extranjera directa de Estados Unidos en México ha mantenido una trayectoria ascendente desde la primera renegociación del T-MEC y acumula cerca de 262 mil millones de dólares desde 2006.

Para Canadá, la permanencia de los aranceles estadounidenses también implicará menores exportaciones e inversión privada, mientras que para Estados Unidos el impacto macroeconómico sería limitado, aunque con efectos más visibles en sectores y regiones altamente dependientes del comercio transfronterizo.

Oxford Economics concluyó que el futuro inmediato del T-MEC estará marcado por negociaciones fragmentadas y posibles acuerdos sectoriales en industrias como acero, aluminio y automotriz, pero sin perspectivas de un entendimiento integral en el corto plazo.

KR