El Gobierno de Estados Unidos tiene en la mira a todos aquellos usuarios de redes sociales que critiquen las acciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y está exigiendo a plataformas como Google, Reddit, Discord y Meta (que es la dueña de Facebook e Instagram) información sobre ellos, informó el medio estadounidense “The New York Times”.

El diario, que cita como fuente a funcionarios de Gobierno y empleados tecnológicos al tanto de las solicitudes, señaló que, en los últimos meses, dichas plataformas han recibido cientos de citaciones administrativas del DHS.

Entre la información que se les pide están nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de los usuarios que critican los operativos del ICE.

Los funcionarios señalaron que Google, Meta y Reddit cumplieron con algunas de las solicitudes, y que en las citaciones, el DHS ha pedido a las empresas identificar los detalles de las cuentas que no tienen el nombre de una persona real y que han criticado al ICE o señalado la ubicación de los agentes de esa dependencia.

El “Times” dijo haber visto dos citaciones que se enviaron a Meta en los últimos seis meses. Las empresas tecnológicas, que pueden elegir si proporcionan o no la información, han afirmado que revisan las solicitudes del Gobierno antes de cumplirlas.

Algunas de ellas notificaron a las personas sobre las que el Gobierno había solicitado datos y les dieron entre 10 y 14 días para impugnar la citación ante los tribunales.

En el pasado, plataformas de redes sociales han rechazado las solicitudes del Gobierno sobre información de los usuarios.

En 2017, Twitter (ahora X) demandó al Gobierno federal para detener una citación administrativa que le pedía que desvelara una cuenta crítica con la primera administración de Donald Trump. La citación fue posteriormente retirada.

El Universal

Preparan base de datos

La segunda Administración Trump se ha mostrado más restrictiva con quienes critican la actuación del Gobierno, principalmente contra el ICE, blanco de polémicas por sus redadas migratorias. El mes pasado, el zar fronterizo Tom Homan dijo en Fox News que estaba presionando para “crear una base de datos” de personas que habían sido “detenidas por interferencia, obstrucción y agresión”.

CT