Un niño de apenas 3 años permanece en estado crítico después de caer al recinto de unos cocodrilos en un zoológico de Inglaterra. La policía investiga si un hombre lo empujó de forma intencional, un caso que ha causado conmoción.

Un niño de 3 años cayó al recinto de los cocodrilos

Un hombre de 30 años fue arrestado este jueves en Inglaterra bajo sospecha de intento de asesinato, luego de que un niño de 3 años cayera al recinto de los cocodrilos en el Johnsons Zoo, ubicado en Old Hurst, cerca de Huntingdon, en el centro del país.

De acuerdo con la Policía de Cambridgeshire, los servicios de emergencia fueron alertados poco antes de las 13:30 horas, tiempo local, por un incidente ocurrido dentro del zoológico que involucró al menor. Las autoridades informaron que el niño terminó dentro de la jaula donde se encontraban los cocodrilos, lo que activó un operativo de emergencia para rescatarlo y trasladarlo a un hospital.

La policía investiga si el menor fue empujado

Según los testimonios recabados por los investigadores, el hombre detenido habría empujado al menor hacia el recinto de los animales. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las razones que habrían motivado la presunta agresión.

La inspectora Verity McCann, de la Policía de Cambridgeshire, explicó que los agentes continúan entrevistando a las personas que se encontraban en el zoológico al momento del incidente para reconstruir lo sucedido.

"Estamos hablando con la gente que estaba en el zoológico en el momento del incidente para entender las circunstancias", señaló la funcionaria.

Las primeras investigaciones también apuntan a que el sospechoso y el niño no se conocían previamente. El detenido es originario de Norfolk, en el este de Inglaterra.

Cocodrilos en el zoo Johnsons of Old Hurst, en el Reino Unido. ESPECIAL/Johnsons of Old Hurst

El menor permanece hospitalizado

Tras el incidente, el niño fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibe atención médica especializada. La Policía de Cambridgeshire informó que el menor presenta heridas graves y permanece en estado crítico, pero estable.

Además, las autoridades investigan si el pequeño llegó a ser atacado por alguno de los cocodrilos que se encontraban dentro del recinto antes de ser rescatado. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las lesiones que sufrió ni sobre el tiempo que permaneció dentro de la instalación.

El zoológico cerró el área donde ocurrió el incidente

Luego de lo ocurrido, el Johnsons Zoo emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad con la familia del menor.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con el niño y su familia tras el incidente ocurrido hoy", señaló el zoológico.

Asimismo, informó que la Tropical House, la zona donde se encuentran los cocodrilos, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso como muestra de respeto hacia la familia y mientras continúan las investigaciones.

El parque también colabora con las autoridades para esclarecer cómo ocurrió el incidente y facilitar el trabajo de los investigadores. De acuerdo con la información disponible en el sitio web del Johnsons Zoo, el parque alberga más de un centenar de ejemplares de distintas especies.

Entre los animales que forman parte de su colección destacan cocodrilos, leones africanos y un tigre de Bengala, además de otras especies exóticas que pueden ser observadas por los visitantes.

Por ahora, únicamente el área donde ocurrió el incidente permanecerá cerrada, mientras el resto de las instalaciones continúa operando conforme a las indicaciones del zoológico.

Hasta ahora, estos son los principales datos confirmados por las autoridades:

Un hombre de 30 años fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato.

El incidente ocurrió este jueves en el Johnsons Zoo, en Old Hurst, cerca de Huntingdon, Inglaterra.

La víctima es un niño de 3 años, quien cayó al recinto de los cocodrilos.

Testigos señalaron que el sospechoso habría empujado al menor, aunque el motivo aún se desconoce.

El niño permanece en estado crítico, pero estable, tras ser hospitalizado.

La policía investiga si el menor fue atacado por los cocodrilos.

El área Tropical House permanecerá cerrada mientras continúan las investigaciones.

Las autoridades británicas mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho que ha generado conmoción en Inglaterra.

Por ahora, la Policía de Cambridgeshire continúa recopilando testimonios y analizando las pruebas disponibles para determinar exactamente cómo el menor terminó dentro del recinto de los cocodrilos y cuál fue la participación del hombre detenido.

Mientras tanto, el estado de salud del niño sigue siendo la principal preocupación de las autoridades y de la comunidad, que permanece atenta a la evolución de su condición médica y al avance de las investigaciones.

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Con información de SUN

BB

