El Gobierno de Cuba condenó este jueves 04 de junio del 2026 las sanciones financieras de EU contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y parte de su familia, y aseguró que toda acción dirigida a "construir un escenario de conflicto" está destinada al "fracaso".

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la "vil inclusión" de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es "la última muestra del plan intervencionista estadounidense" para presentar a La Habana "como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos".

"Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo", concluyó el ministro.

La vil inclusión del Presidente @DiazCanelB, parte de su familia, además de instituciones, organizaciones de la sociedad civil y empresas cubanas en una lista ilegítima y unilateral del gobierno de #EEUU, es la última muestra del plan intervencionista estadounidense de… pic.twitter.com/YsxogVp1Xu — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 4, 2026

Miguel Díaz-Canel denuncia la última lista de sanciones de EU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves la última "lista ilegítima de sanciones" en la que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas.

Díaz-Canel también calificó de "amenazadoras" las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Cuba.

El presidente de EE.UU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra #Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones.



Están dirigidas a reforzar las medidas de #bloqueo y el… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) June 4, 2026

"El presidente de EU hace nuevas declaraciones amenazadoras contra Cuba; y el Departamento del Tesoro incorporó nuevos nombres de dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista ilegítima de sanciones", escribió el mandatario cubano en las redes sociales.

Asimismo afirmó que las sanciones de Washington a la isla "están dirigidas a reforzar las medidas de bloqueo y el escenario de conflicto entre Cuba y Estados Unidos".

JM