Irán señala a EU por la ofensiva israelí en Líbano y advierte de consecuencias

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, responsabilizó este viernes a Estados Unidos por los recientes ataques llevados a cabo por Israel en territorio libanés y aseguró que Teherán responderá con acciones destinadas a proteger a sus aliados en la región.

Durante sus declaraciones, Bagaei afirmó que Washington tiene una responsabilidad directa en estos bombardeos, al considerar que respalda las operaciones militares israelíes. Asimismo, recordó que el cese de las hostilidades en Líbano constituye uno de los compromisos fundamentales establecidos en el primer artículo del memorando de entendimiento suscrito el pasado miércoles, cuyo objetivo es avanzar hacia el fin del conflicto en Oriente Medio.

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"La República Islámica de Irán adoptará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses, su seguridad y sus derechos, así como los de sus aliados", advirtió el diplomático en un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores.

Israel lanza nuevos ataques en Líbano

El Ejército israelí lanzó este viernes nuevos ataques en varios puntos del Líbano que causaron al menos 18 muertos.

Esos ataques que se están produciendo a pesar del memorando de entendimiento firmado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuyo primer punto incluye el fin de las hostilidades en Líbano y que entró en vigor ayer.

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrilar el acuerdo con EU en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

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NA