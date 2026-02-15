Barack Obama habla sobre extraterrestres (VIDEO)

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que los extraterrestres existen, aunque él "no los ha visto". Durante una entrevista, el sábado, en el podcast de Brian Tyler Cohen, el exmandatario fue cuestionado si los extraterrestres son reales.

"Son reales, pero yo no los he visto", respondió Obama. Al mismo tiempo, afirmó que no hay extraterrestres en la base de la Fuerza Aérea de Nevada, conocida como Área 51, como mucha gente cree.

"No existe ninguna instalación subterránea, a menos que exista una enorme conspiración y se la hayan ocultado al presidente de Estados Unidos", dijo el presidente 44 de Estados Unidos.

Luego, Cohen le preguntó a Obama cuál fue la primera pregunta que le hicieron cuando se convirtió en presidente. "Ahm, ¿dónde están los extraterrestres?", bromeó el exmandatario demócrata.

No es la primera vez que Obama habla sobre los extraterrestres

En 2021, durante una aparición en el programa "The Late Late Show with James Corden", Obama dijo que cuando asumió la presidencia, buscó información sobre los extraterrestres y si estaban siendo estudiados en algún laboratorio secreto. La respuesta que le dieron fue "no".

Sobre los OVNIS, dijo que existen objetos en el espacio que "no se sabe qué son ni cómo se mueven, ni cuál es su trayectoria. No tienen un patrón fácilmente explicable".

Sin embargo, añadió, "creo que hay personas que están tratando de investigar con seriedad y tratando de averiguar qué son".

En 2023, el Congreso aprobó la Ley de Divulgación de Fenómenos Anómalos No Identificados, mientras que el Departamento de Guerra también creó la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios.

El actual vicepresidente, JD Vance, ha dicho que los OVNIS y los extraterrestres podrían ser "fuerzas espirituales".

"No diría que lo creo o que no lo creo", dijo en octubre pasado, en el podcast Pod Force One, con la columnista Miranda Devine, cuestionado sobre la existencia de los extraterrestres. "Creo firmemente que hay cosas que no podemos explicar. Si otra persona ve un extraterrestre, quizá yo vea un ángel o un demonio. Creo que hay fuerzas espirituales que actúan en el mundo físico y que muchos de nosotros no vemos ni comprendemos".

El vicepresidente prometió "llegar al fondo de este asunto".

