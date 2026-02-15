En la ciudad cordobesa de Jesús María se conoció un hecho vinculado a la tendencia de los “therian”, personas que se identifican con un animal, por lo que adoptan sus formas auxiliándose de prótesis, máscaras y disfraces.

Una mujer denunció que su hija de 14 años fue mordida en el tobillo por una persona que se comportaba como animal, en las inmediaciones del colegio Domingo Faustino Sarmiento, sobre la calle Córdoba. Según contó la madre en diálogo con la radio Somos el Norte, la adolescente fue interceptada por un grupo de tres o cuatro personas que comenzaron a olfatearla y perseguirla:

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos”, relató.

La mujer explicó que los agresores llevaban máscaras de lobos y perros. Aseguró que su hija no le contó lo sucedido en el momento y que recién lo mencionó tras la difusión reciente de noticias relacionadas con los therian.

“No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”, dijo.

También recordó que la adolescente comenzó a mostrar temor sin que ella supiera el motivo:

“Ella andaba asustada, después me decía: ‘Mamá, ¿me podés llevar al colegio?’ Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes?”, expresó.

“Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians”, añadió la madre.

