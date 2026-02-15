Un juez dictó vinculación a proceso contra 30 integrantes del Cártel de los Salazar en Querétaro, quienes se dedicaban a extorsionar a los comerciantes, cobrar cuotas, si no pagaban los secuestraban y los mantenían privados de su libertad en casas de seguridad.

Los integrantes de esta célula criminal son señalados por su posible participación en los delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta (de narcóticos) y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su modalidad de permanencia.

De acuerdo a las investigaciones, tenían el control de la venta y distribución de droga como marihuana y cocaína en Querétaro.

Luego de que el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), aportó los datos de prueba necesarios, el juez determinó la vinculación a proceso por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de posesión con fines de venta para:

1. María Camila "N"

2. María Fernanda "N"

3. Lorena "N"

4. Mariana "N"

5. Mónica "N"

6. Saraí "N"

7. Jaiser "N"

8. Miguel "N"

9. Noé "N"

10. Néstor “N”

Además, fueron vinculados a proceso por el delito contra la salud y por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en su modalidad de permanencia las siguientes personas:

1. David Silvestre "N"

2. Javier "N"

3. Samanta "N"

4. Camilo "N"

5. Eréndira "N"

6. Bryan "N"

7. Carlos "N"

8. Jesús "N"

9. José Miguel "N"

10. José Adán "N"

11. Luis Gustavo "N"

12. Luis Carlos "N"

13. José Alfredo "N"

14. Lucía "N"

15. Kenet "N"

16. David Nicolás "N"

17. José Ángel "N"

18. Gerardo "N"

19. Oskar "N"

20. Juan “N”

Estas personas fueron detenidas en 12 cateos simultáneos ejecutados en Querétaro; la diligencia fue efectuada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

También, Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Policía Estatal.

En los cateos se aseguraron cinco armas de fuego cortas y dos largas, 212 cartuchos, cinco cargadores, 134 gramos de metanfetamina, un kilo de cocaína, casi cuatro kilos de marihuana, dinero en efectivo, 64 celulares, 10 vehículos, tres inmuebles, joyas, computadoras, cuatrimotos y básculas grameras, entre otros objetos.

El juzgador determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Cefereso 17, "CPS Michoacán", y para las mujeres en el Centro Penitenciario "Mil Cumbres", Charo, en la misma entidad.

EE