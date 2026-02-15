¿Quién es Sor Simona Brambilla, nueva miembro del Dicasterio en el Vaticano?

Sor Simona Brambilla fue nombrada este 14 de febrero como nueva integrante del Dicasterio para los Obispos, organismo responsable de participar en el proceso de elección de nuevos obispos, la designación refuerza su papel dentro de la estructura de gobierno de la Iglesia.

A punto de cumplir 61 años el próximo 27 de marzo, la religiosa pertenece a las Misioneras de la Consolata y desde enero de 2025 se desempeña como prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, cargo para el que fue nombrada por el entonces Papa Papa Francisco, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un dicasterio de la Santa Sede.

Nacida en Monza, Italia, Brambilla cuenta con formación en enfermería, carrera que concluyó en 1986, y posteriormente obtuvo un doctorado en psicología por la Pontificia Universidad Gregoriana.

Antes de asumir responsabilidades en la Curia romana, realizó labor misionera en Mozambique, donde trabajó con comunidades locales y en pastoral juvenil, experiencia que marcó su trayectoria dentro de la Iglesia.

Con este nuevo encargo, se suma a otras dos mujeres que forman parte del Dicasterio para los Obispos: Raffaella Petrini y Maria Lia Zervino, quienes también participan en el proceso de selección de pastores diocesanos.

El nombramiento refuerza el papel de la religiosa italiana dentro de la Iglesia y consolida una tendencia hacia una mayor presencia de mujeres en órganos clave de gobierno eclesial.

