El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, anunció que su país aportará unos 10 mil millones de dólares (MDD) a la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales, empezando por el de Gaza.

“Quiero que sepan que EU va a hacer una contribución de 10 mil millones de dólares a la Junta de Paz”, dijo en su discurso de apertura de la primera reunión del organismo, aunque precisó que “esa cifra es muy pequeña si se compara con el costo de la guerra” en la Franja.

El mandatario también informó que Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Qatar, Arabia Saudita, Uzbekistán y Kuwait han contribuido un total de más de siete mil millones de dólares al paquete de ayuda que la Junta prepara para Gaza. “Muchos más contribuyen a estas cifras. Esto acaba de empezar. Esta es nuestra primera reunión, pero cada dólar invertido es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso”, resaltó Trump.

El estadounidense adelantó este fin de semana que anunciaría compromisos de más de cinco mil millones de dólares de la Junta para “los esfuerzos humanitarios y de reconstrucción” de la devastada Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

“La Junta de Paz está demostrando cómo se puede construir un futuro mejor, empezando aquí mismo, en esta sala”, indicó el mandatario al inaugurar la cita, a la que asisten líderes de más de 40 países en calidad de miembros y observadores.

