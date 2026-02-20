Venezuela: ¿Qué significa la "Ley de Amnistía" que promulgó Delcy Rodríguez?

La noche del jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la Ley de Amnistía para liberar a presos políticos, aprobada por unanimidad horas antes en la Asamblea Nacional, la cual responde a demandas de la oposición y de organizaciones como Foro Penal.

La ley cubre detenciones vinculadas a una docena de episodios de agitación política ocurridos desde 2002, como el paro petrolero de 2002–2003 y las protestas por presunto fraude electoral de 2017 y 2024, contra opositores, sindicalistas, estudiantes y periodistas que manifestaron su descontento con las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Asimismo, la norma permite que las personas exiliadas se representen ante los tribunales mediante apoderado, sin requisitos adicionales, aunque deberán comparecer personalmente si así lo solicita la justicia.

Quedan excluidos de la amnistía los casos relacionados con homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar. Los tribunales deberán anular los procesos en un plazo de 15 días.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostiene el documento de la ley de amnistía. EFE/R. Pena

La oposición considera que la ley es insuficiente

Dirigentes opositores, como los de Primero Justicia, calificaron la medida como “insuficiente y sesgada”, al considerar que se limita a coyunturas específicas sin desmontar el sistema represivo ni derogar la Ley contra el Odio.

Delsa Solórzano, del partido Encuentro Ciudadano, y Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela, exigieron liberaciones inmediatas, sin “procedimientos fingidos”, mientras que el Foro Penal, a través de Gonzalo Himiob y Alfredo Romero, advirtió que la norma deja fuera 14 años de represión y numerosos casos.

Organizaciones como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón la consideran excluyente, en tanto que Stalin González, jefe de la fracción del Grupo Parlamentario Libertad de la oposición democrática, la asumió como una herramienta imperfecta, pero útil.

Opositor venezolano Juan Pablo Guanipa anuncia su libertad

El opositor Juan Pablo Guanipa, colaborador de la líder y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, fue liberado la madrugada de este viernes tras la aprobación de la ley de amnistía. Él mismo anunció la noticia en su cuenta de X, donde también pidió poner el "foco" para que Venezuela vuelva a ser "libre".

"Quiero confirmar que ya estoy en libertad plena", dijo Guanipa en su cuenta de la red social.

El también exdiputado consideró que la ley aprobada en el Parlamento "no es ninguna amnistía", sino un documento que pretende "chantajear a muchos venezolanos inocentes" y que excluye a personas que todavía se encuentran encarceladas.

EFE

España pedirá a la UE que retire sanciones a Delcy Rodríguez

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este viernes que España solicitará formalmente a la Unión Europea que retire las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la amnistía para presos políticos aprobada por la Asamblea Nacional.

"Las sanciones nunca son un fin, son un medio para alcanzar fines, para que se produzca este diálogo amplio, pacífico y democrático en Venezuela. Si se están dando pasos hacia ello, la Unión Europea también tiene que darlos. Al mismo tiempo, quiero recordar que Nicolás Maduro no tenía sanciones de la Unión Europea", aseguró Albares en declaraciones a la prensa en Barcelona.

EFE

