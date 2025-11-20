Trump estudia "medidas adicionales" contra narcos en México: Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estudia tomar "medidas adicionales" contra los cárteles del narcotráfico en México, señaló este jueves la Casa Blanca, que a su vez alabó al gobierno de Claudia Sheinbaum por sus "avances históricos" en la lucha contra las drogas.

"Hemos visto avances históricos por parte de la Presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico", expresó la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

"Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga. Ha sido muy claro al respecto", agregó la vocera, quien dijo que el equipo de Seguridad Nacional de Trump "está analizando estas opciones constantemente".

Lo que dijo Donald Trump antes

Los comentarios de la Casa Blanca llegan después de que el pasado lunes Trump afirmara que no está "contento" con México por el combate al narcotráfico y dijera que no descarta un ataque contra los cárteles dentro de territorio mexicano.

"¿Autorizaría el lanzamiento de ataques en México para frenar las drogas? Por mí está bien", expresó el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca, y agregó: "No digo que lo vaya a hacer. Pero estaría orgulloso de hacerlo".

Esas palabras recibieron el rechazo de Sheinbaum, quien el martes negó cualquier posibilidad de una intervención militar estadounidense dentro de territorio mexicano.

"Le he dicho en todas las ocasiones (a Trump) que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con la información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio, que nosotros no aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero", apuntó la Mandataria en su conferencia "La Mañanera del pueblo".

Esta polémica se da en medio del operativo Lanza del Sur que la administración de Estados Unidos realiza para combatir el narcotráfico en América Latina, argumento utilizado para destruir una veintena lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en las que han muerto más de 80 personas.

