La cotización por el tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos abrió las operaciones de la jornada en 18.36 pesos por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg. Esto implica una ligera ganancia del 0.13 por ciento en relación con el cierre del mercado del día de ayer.

El peso logró apreciarse ante un retroceso generalizado de la divisa estadounidense luego de que los inversionistas se mantienen expectantes con respecto a la publicación de datos económicos en Estados Unidos en busca de señales sobre el próximo movimiento que decida la Reserva Federal (Fed).

El día de ayer, el peso mexicano cerró la jornada del miércoles con un tipo cambiario de 18.35 unidades por dólar. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió ligeramente tras conocerse las minutas de la última reunión de la Fed.

Dicho organismo recortó las tasas de interés del mes pasado en Estados Unidos. No obstante, miembros del organismo advierten que unos menores costos de endeudamiento podrían socavar la lucha por sofocar la inflación de los últimos cuatro años en el país, por lo que la decisión ha provocado divisiones e incertidumbre que la divisa nacional ha encontrado como ligeramente ventajosa.

Esta mañana, el dólar cayó luego de que se publicara la tasa de desempleo en Estados Unidos en septiembre. El dato muestra un repunte del 4.4 por ciento. El empleo junto a la inflación son dos indicadores claves para determinar las decisiones en materia de interés.

Esta es la cotización en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Santander 19.53 21.06 BBVA Bancomer 17.46 18.59 Banamex 17.70 18.79 Banorte 17.70 18.75 Banco Azteca 17.00 18.90

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos se actualiza de acuerdo con los acontecimientos del día.

Con información de Bloomberg

