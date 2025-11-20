Trump anuncia perforaciones petroleras frente a las costas de California y Florida

La Administración del presidente Donald Trump dio a conocer este jueves una propuesta que busca permitir nuevas perforaciones petrolíferas frente a las costas de California y Florida. Esta iniciativa marca un giro significativo en la política energética estadounidense, ya que pretende reabrir zonas marítimas que durante décadas permanecieron bajo estrictas limitaciones para la industria petrolera.

Te puede interesar: Ucrania recibe el borrador del nuevo plan de paz que debatirá con Trump

El nuevo plan federal incluye la realización de seis subastas de arrendamiento en alta mar frente a California, lo que permitiría a empresas energéticas competir por permisos para explorar y perforar en áreas que habían estado prácticamente fuera de consideración.

Además, contempla otorgar nuevas concesiones frente a Florida, ubicadas a más de 160 kilómetros de la costa, dentro de regiones cercanas al núcleo petrolero del Golfo de México, donde actualmente operan miles de pozos y plataformas.

Con esta estrategia, la Casa Blanca busca expandir la producción nacional de hidrocarburos y fortalecer la independencia energética del país, aunque el anuncio ya ha comenzado a generar debate entre defensores del medio ambiente , autoridades locales y sectores económicos que dependen de la protección costera.

California no otorgaba nuevos arrendamientos en aguas federales desde mediados de la década de 1980, mientras que Florida y la parte este del Golfo de México estaban cerradas a perforaciones federales desde 1995, tras preocupaciones por posibles derrames de petróleo.

Gobernador de California y defensores del medio ambiente se muestran en desacuerdo

La medida ha generado nuevas tensiones con el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, que calificó el plan como "descabellado" y advirtió los riesgos para las comunidades, así como para los ecosistemas costeros.

“Este intento imprudente de vender nuestra costa a sus donantes de la industria petrolera está condenado al fracaso", sentenció el demócrata en un comunicado.

El gobernador dijo que usará las herramientas que tenga a su alcance para detener el desarrollo del plan.

En Florida, el senador republicano del estado Rick Scott dijo en un comunicado que trabajará para "mantener las costas prístinas y proteger los tesoros naturales para las generaciones venideras".

Diversos grupos ambientalistas afirmaron que un mayor número de perforaciones liberaría más gases de efecto invernadero y sostienen que se necesita abandonar los combustibles fósiles para frenar consecuencias ambientales.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP