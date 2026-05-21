Un fenómeno de El Niño en desarrollo, que según los pronósticos se fortalecerá bastante, probablemente reducirá el impacto de la próxima temporada de huracanes del Atlántico, pero no eliminará la presencia de tormentas catastróficas en el Pacífico, de acuerdo con meteorólogos federales y externos.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emitió el jueves su perspectiva estacional para el Atlántico, con un 55% de probabilidades de que sea una temporada por debajo del promedio . Los pronósticos de la agencia indican entre ocho y 14 tormentas con nombre, de las cuales entre tres y seis podrían convertirse en huracanes y entre una y tres alcanzarán una categoría de tres o mayor.

Una temporada normal de huracanes tiene 14 tormentas con nombre, siete de las cuales se convierten en huracanes y tres alcanzan el nivel de huracán de categoría tres o mayor, lo que implica vientos superiores a los 177 km/h (110 mph).

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Otros 18 grupos privados y académicos también han hecho sus pronósticos para la temporada, y la mayoría prevén que esté por debajo de la media . Según el promedio de estas previsiones, habría una docena de tormentas con nombre, de los cuales sólo cinco alcanzarían a convertirse en huracanes, dos de ellos de categoría tres o mayor. Estos pronósticos también anticipan que el índice de Energía Ciclónica Acumulada, que toma en cuenta la fuerza y duración de las tormentas, será del 80% de lo normal.

La Universidad Estatal de Colorado, pionera en la ciencia de los pronósticos estacionales de huracanes, prevé la menor actividad general desde 2015 , cuando se registró El Niño de mayor intensidad en los últimos 75 años. Además, es probable que ese pronóstico se ajuste a la baja en junio, según el experto en huracanes de la universidad, Phil Klotzbach.

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Nueve de las últimas 10 temporadas de huracanes del Atlántico han estado por encima del promedio o incluso hiperactivas, señaló Klotzbach. El año pasado tuvo un inicio lento, pero repuntó hasta producir tres huracanes de categoría 5, incluido Melissa, el cual causó devastaciones en Jamaica y Cuba, explicó Suzana Camargo, climatóloga y experta en meteorología tropical en la Universidad de Columbia.

El monto de los daños causados por ciclones, ajustados a la inflación, a nivel mundial han aumentado de un promedio de 11 mil 400 millones de dólares anuales en la década de 1980 a 109 mil 700 millones de dólares al año desde 2015, y tres cuartas partes de los daños se han producido en el Atlántico, el Golfo de México y el Caribe, según la aseguradora Munich Re.

JM