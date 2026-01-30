El pasado jueves, autoridades panameñas declararon inconstitucional la concesión otorgada a una subsidiaria de CK Hutchison Holdings, de Hong Kong, para operar puertos en los extremos del Canal de Panamá.

Este fallo por parte de la Corte Suprema de Panamá impulsa al objetivo de Estados Unidos de bloquear cualquier influencia de China sobre la estratégica vía fluvial . Esta decisión se dio tras una auditoría realizada por el contralor del país de América Latina, que alegó irregularidades en la extensión por 25 años de la concesión otorgada en 2021.

El gobierno estadounidense ha propugnado por bloquear la influencia de China sobre el Canal de Panamá.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó claro que el país del norte consideraba la operación de los puertos como un asunto de seguridad nacional. Donald Trump incluso llegó a decir que Panamá debería devolver control de la vía a su país.

Las acciones de China

Este viernes, China aseguró que adoptará "todas las medidas necesarias" para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión del Tribunal de Panamá.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy que la empresa afectada ya se ha pronunciado sobre el fallo y recordó que CK Hutchison considera que la resolución "va en contra de la base legal" bajo la cual la parte panameña aprobó los derechos de concesión, añadiendo que la compañía "se reserva todos sus derechos, incluida la vía judicial".

"El Gobierno chino tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar firmemente los derechos e intereses legítimos y legales de las empresas chinas", afirmó el portavoz, sin entrar a valorar el contenido del fallo ni las decisiones del poder judicial panameño.

Por su parte, la compañía Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, afirmó que el fallo judicial que le quita la operación de dos puertos "carece de fundamento jurídico", y que no descarta activar "procedimientos legales e internacionales" ante esta decisión .

"Si bien PPC aún no ha sido notificada de dicha decisión, esta decisión es incompatible con el marco jurídico pertinente y con la ley que aprobó el contrato que ha servido de base para las operaciones de PPC en los puertos de Balboa y Cristóbal durante casi tres décadas", indicó la empresa en un comunicado.

Panama Ports Company maneja los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico) desde 1997, y CK Hutchison acordó el traspaso de la concesión en el marco de la venta global de más de 40 puertos por cerca de 23 mil millones de dólares a un consorcio liderado por el gestor de activos estadounidense BlackRock, una transacción que se ha visto frenada por China en el marco de una batalla geopolítica con Estados Unidos .

"Durante 28 años de operación, PPC y su inversionista, han invertido más de mil 800 millones de dólares en infraestructura, tecnología y desarrollo humano, cifra que representa múltiples veces la inversión realizada por cualquier otro operador portuario en el país", argumentó la empresa de origen chino.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes un nuevo proceso de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, y que durante la transición ambas terminales será operadas por APM Terminal Panama, subsidiaria del grupo AP Moller-Maersk (Países Bajos).

Con información de AP y EFE.

FF