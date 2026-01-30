Trump nomina a Kevin Warsh para sustituir a Jerome Powell al frente de la Reserva Federal

Este viernes 30 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo pública la nominación del banquero y economista Kevin Warsh para ocupar la presidencia de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, sucediendo a Jerome Powell en el cargo.

"Me complace anunciar que nomino a Kevin Warsh" para presidir la Reserva Federal, dijo Trump en la red Truth Social, en la que ha ofrecido detalles sobre su currículum, entre los que destaca que a los 35 años se convirtió en el gobernador de la Reserva Federal más joven de la historia (2006-2011).

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo duda de que pasará a la historia como uno de los GRANDES presidentes de la Fed (Reserva Federal), tal vez el mejor", añade el presidente estadounidense, que defiende que "tiene el perfil perfecto" y "nunca decepcionará".

Trump destacó que Warsh se convirtió en 2006 en el gobernador más joven del sistema de la Fed y que trabajó como asesor económico de George W. Bush y que actualmente está vinculado al Hoover Institution, uno de los centros de pensamiento conservadores más importantes de California.

Warsh, de 55 años, fue considerado por Trump para presidir la Reserva Federal durante su primer mandato, no obstante, en 2017, eligió a Jerome Powell para el puesto.

Si es confirmado por el Senado, Warsh tomará las riendas de una Fed sobre la que pesan dudas sobre su independencia, después de que Trump haya insistido desde su vuelta a la Casa Blanca en enero del 2025 que los tipos de interés debe bajar de manera más continuada y rápida.

Trump colocó en septiembre a Stephen Miran en la junta que compone el Comité del Mercado Abierto (FOMC), que decide sobre los tipos de interés, y su administración ha iniciado un proceso sin precedentes para forzar la salida de Lisa Cook, miembro del mismo organismo.

Truth Social / @realDonaldTrump

El mandatario ha criticado agresivamente a Powell e incluso le ha sometido a una investigación por los sobrecostes de la reforma del edificio de la Reserva Federal, al tiempo que ha pedido que se acelere el ritmo de bajada de tipos, que comenzó en septiembre de 2024.

Powell asumió el liderazgo del banco emisor en febrero de 2018 y fue mantenido en el cargo por el presidente Joe Biden (2021-2025) y desde entonces ha sido el responsable de capear crisis como la pandemia, cuando la inflación alcanzó récords históricos.

Warsh fue un gobernador entre 2002 y 2011 que mostró gran cautela sobre la inflación, actualmente por encima del objetivo del 2%, pero desde el pasado año se ha mostrado más favorable de mantener unos tipos de interés más bajos que los actuales.

El nominado se enfrentará desde sus audiencias de nominación en el Senado a cuestionamientos sobre si será capaz de mantener su independencia de Trump y tomar decisiones de política monetaria siguiendo el mandato de la Fed de contener la inflación, mantener el pleno empleo y fomentar el crecimiento económico.

