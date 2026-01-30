Tras los recientes disturbios provocados por protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva York, la Gobernadora del Estado, Kathy Hochul, presentó este viernes un proyecto de ley que busca impedir que policías estatales colaboren en operativos migratorios impulsados por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Bajo el nombre “Policías Locales, Delitos Locales”, Hochul propuso una iniciativa cuyo objetivo es evitar que agentes federales de inmigración soliciten el apoyo de fuerzas estatales para realizar redadas y movilizaciones vinculadas a las políticas antimigrantes del Mandatario.

Esta norma, de ser aprobada, también prohibirá al ICE utilizar centros de detención locales para llevar a cabo operativos masivos contra la población del estado.

Según la Gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en "mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo del ICE".

"Durante el último año, los agentes federales de inmigración han llevado a cabo actos de violencia indescriptibles contra los estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos, y el uso de los agentes de policía locales como arma para hacer cumplir las leyes de inmigración civil, no se tolerarán en Nueva York", afirmó la Gobernadora demócrata.

Además, esta normativa busca recuperar la prohibición, revertida por el Gobierno federal, de aplicar la política de inmigración civil en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios de culto.

La propuesta de la gobernadora lo recupera y añade que tampoco puedan entrar en los hogares sin una orden judicial.

La legislación también brindará a los neoyorquinos "una vía clara" para demandar a los funcionarios federales cuando se violen sus derechos.

La ONG Legal Aid Society, la organización más antigua y más grande de Estados Unidos, celebró la propuesta por ser "un paso positivo para proteger a los inmigrantes neoyorquinos de la injusta extralimitación federal".

"Estas medidas refuerzan las protecciones constitucionales existentes que exigen una orden judicial para que el ICE pueda entrar en estos espacios", apuntó la organización.

El despliegue ordenado por Trump de los agentes federales en ciudades y estados, mayoritariamente demócratas , es uno de los mayores objetos de conflicto entre el Gobierno federal y las autoridades locales y estatales.

Especialmente desde que dos personas perdieron la vida en Mineápolis, en el estado de Minnesota, este mes de enero tras recibir disparos por parte de agentes federales cuando protestaban contra el operativo.

