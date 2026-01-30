Viernes, 30 de Enero 2026

EU se enfrenta a un posible segundo cierre del Gobierno federal en menos de un año

El gobierno de EU enfrenta un parón en su financiamiento, siguen las tenciones en el senado por las acciones de agentes de inmigración 

Por: EFE

el envío de la ley al presidente Donald Trump para su firma podría evitar un cierre federal. EFE/EPA/W. Oliver

Tras el último paro del Gobierno de EU, se tenía acordado una financiación temporal, dicho acuerdo está por expirar, lo que deja al país en un riesgo latente de enfrentarse a un breve cierre parcial este fin de semana, mientras se espera una nueva votación en el Congreso para un nuevo acuerdo presupuestario, que podría tomar lugar el lunes.

Durante las próximas horas el senado le hará llegar al congreso su versión del proyecto de ley de financiación parcial, y según el procedimiento previsto en el propio congreso, el voto de la Cámara Baja no se daría hasta el lunes. Su aprobación en ambas cámaras permitiría el envío de la ley al presidente, Donald Trump, para su firma, lo que evitaría un cierre federal después del ocurrido entre octubre y noviembre de 2025, que se prolongó por 43 días.

Dos semanas de extensión presupuestal 

En la medianoche de este viernes, cuando vence la financiación anterior, decenas de agencias federales verán expirar sus presupuestos, pero la Casa Blanca, senadores republicanos y demócratas alcanzaron este jueves un acuerdo para poder pasar un plan de financiación temporal que incluiría la extensión de presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante dos semanas.

El acuerdo al que llegaron el jueves entre los demócratas y republicanos del Senado de EU y la Casa Blanca busca excluir del debate la financiación del DHS -objeto del desacuerdo entre legisladores tras las muertes de civiles en Minneapolis a manos de agentes de inmigración- de un paquete de seis proyectos de ley de gastos.

Un “Mal acuerdo”

Sin embargo, el senador republicano Lindsey Graham calificó como "mal acuerdo" la nueva propuesta, lo que siembra dudas acerca de su pronta aprobación en el Senado y muestra ciertas tensiones aún pendientes de resolver.

"Con suerte, para mañana estaremos en una mejor situación", dijo el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, al salir del Capitolio el jueves por la noche. "Mañana será otro día, y con suerte la gente estará dispuesta a intentar resolver esto", esperó.

EU se enfrenta a su segundo cierre gubernamental en menos de un año, tras el más largo de su historia que se extendió por 43 días entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre de 2025.

