El Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano (MC) y excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez denunció formalmente a Ocesa y Ticketmaster ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por "irregularidades y abusos" en el proceso de venta de boletos para BTS, que inició el viernes pasado.

El esperado regreso de la influyente banda surcoreana a tierras mexicanas con tres conciertos los próximos 7, 9 y 10 de mayo en el Estado GNP Seguros se ha visto opacado por problemas para la adquisición de accesos.

Previo a la preventa, el grupo de seguidores de la agrupación, conocido como ARMY, logró que Ocesa publicara una lista de precios oficial, así como un mapa donde se explicó la distribución de cada zona. Sin embargo, en redes sociales evidenciaron fallas en la plataforma, por lo que el proceso de compra estuvo marcado por quejas y frustración.

Máynez denuncia a Ticketmaster por boletos de BTS

El malestar alcanzó al exdiputado y fanático del K-pop Álvarez Máynez, quien en redes sociales se quejó por no haber logrado entrar a la preventa, pese a que se acreditó con la membresía exclusiva para fans, por ello en apoyo a las ARMYS, presentó una denuncia ciudadana contra Ticketmaster y Ocesa; "Presentamos una nueva denuncia (en realidad, un alcance a la anterior) ante Profeco por todas las irregularidades y abusos en la venta de boletos de BTS", escribió.

En la foto del expediente, el representante de Movimiento Ciudadano detalló lo ocurrido durante la preventa para fans de BTS y adjuntó una liga electrónica para acceder a la denuncia.

"El 23 de enero a las 9:00 ingresé a la página web de Ticketmaster para acceder a la preventa, sin embargo, el sistema impedía el ingreso a la preventa, señalando que mi membresía no se encontraba registrada o no coincidía con el correo electrónico, lo cual es falso, puesto que todo el registro y proceso lo realicé con el mismo correo electrónico. Pasados varios minutos, y tras lograr ingresar a la fila virtual, logré acceder al sistema de venta; sin embargo, los precios no correspondían a los anunciados", señaló en el documento.

Asimismo, ante la misma problemática durante la venta general de este sábado, Máynez elaboró un instructivo para guiar a las ARMYS a levantar sus denuncias ante la Profeco.

