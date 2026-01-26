Sheinbaum pide más conciertos de BTS en México a Corea del Sur

Tras la polémica desatada en torno a la venta de boletos para los conciertos de BTS en México, la mañana de este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que envió una petición al primer ministro de Corea del Sur para que la agrupación anuncie nuevas fechas en el país.

Ante la alta demanda registrada para la adquisición de boletos durante los procesos de preventa y venta general, la Mandataria indicó que se comunicó con el responsable de Ocesa. Sin embargo, luego de que este le indicara que no había posibilidad de que hubiera más presentaciones, decidió recurrir a la comunicación diplomática.

"Me dijo, 'bueno es que no se puede, solamente hay tres fechas, no hay más fechas, todo el mundo quiere que vaya a este grupo', entonces le escribí una carta al primer ministro", dijo.

En momentos más información...

MB

