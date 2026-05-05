Irán ataca embarcaciones de Corea del Sur en el estrecho de Ormuz; EU responde

El Estrecho de Ormuz volvió a colocarse en el centro de la tensión internacional tras un nuevo choque entre fuerzas de Estados Unidos e Irán. Ayer, unidades militares estadounidenses se enfrentaron a embarcaciones iraníes y hundieron seis lanchas rápidas que, de acuerdo con Washington, atacaban a buques civiles en la zona.

El operativo ocurrió mientras Estados Unidos intentaba reabrir esta ruta marítima clave para el comercio global. Según el Comando Central, dos buques mercantes con bandera estadounidense lograron cruzar el estrecho como parte de estas acciones. Las autoridades señalaron que Irán lanzó misiles de crucero, drones y pequeñas embarcaciones contra barcos que contaban con protección militar.

El almirante Brad Cooper informó que helicópteros estadounidenses intervinieron y destruyeron las seis embarcaciones iraníes. Aseguró que todas las amenazas fueron contenidas y que los mandos en la zona tienen autorización para proteger tanto a sus fuerzas como al transporte marítimo comercial.

En medio de este escenario, también se reportaron afectaciones a embarcaciones vinculadas con Corea del Sur. El gobierno surcoreano confirmó que un buque operado por ese país registró una explosión e incendio mientras se encontraba anclado en el estrecho. No hubo personas heridas y no se precisó si este barco coincide con otros reportes de naves dañadas en la zona.

La tensión se extendió a Emiratos Árabes Unidos, donde autoridades denunciaron un ataque atribuido a Irán, el primero desde el alto el fuego acordado a inicios de abril. El Ministerio de Defensa informó que fueron interceptados 15 misiles y cuatro drones.

Sin embargo, uno de los drones logró impactar una instalación petrolera en Fujairah, lo que provocó un incendio y dejó tres personas heridas, todas de nacionalidad india. Además, el ejército británico reportó la presencia de dos buques de carga en llamas frente a las costas de Emiratos Árabes.

Irán sostuvo que las acciones de Estados Unidos representan una violación del alto el fuego que se ha mantenido durante más de tres semanas. También advirtió que cualquier fuerza militar extranjera que ingrese al estrecho será considerada un objetivo.

La situación ha generado preocupación entre empresas navieras y aseguradoras, que analizan los riesgos de operar en esta ruta. El Centro Conjunto de Información Marítima recomendó a los barcos utilizar aguas de Omán dentro de una zona de seguridad reforzada.

El bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes desde el 13 de abril ha aumentado la presión sobre Teherán, al limitar sus ingresos petroleros. Mientras tanto, la posibilidad de una escalada mayor mantiene en alerta a gobiernos y mercados internacionales.

Se dispara precio de petróleo en Texas

Alza. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) superó este lunes los 106 dólares por barril, al cerrar en 106,42 dólares, un aumento de 4,39 %. El alza estuvo directamente relacionada con el incremento de tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de crudo en el mundo.

Riesgo. El mercado reaccionó ante el riesgo de interrupciones en el suministro. Irán mantiene un bloqueo de facto en el estrecho, en respuesta a ataques previos de Estados Unidos e Israel. Esto ha limitado el paso de embarcaciones y generado incertidumbre sobre la disponibilidad de petróleo en los mercados internacionales.

Tensión. A esta situación se sumó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una operación militar para facilitar el tránsito de buques atrapados en la zona. La medida incrementó la tensión, ya que implica la presencia directa de fuerzas estadounidenses en un punto estratégico controlado parcialmente por Irán.

Incertidumbre. Durante la jornada también circularon versiones contradictorias sobre un posible ataque iraní contra un buque estadounidense. Mientras la agencia iraní Fars aseguró que dos misiles impactaron una embarcación, el Comando Central de Estados Unidos negó estos hechos.