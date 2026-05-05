La Casa Blanca presentó este lunes su Estrategia Nacional Antidrogas 2026, en la que plantea nuevas exigencias a México para reforzar el combate al narcotráfico. El documento pide resultados concretos en tres frentes: mayor incautación de precursores químicos, reducción de la producción de drogas sintéticas y debilitamiento de los cárteles.

De acuerdo con la estrategia, Washington busca que México limite la capacidad de las organizaciones criminales para operar y para representar una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. El enfoque también incluye acciones para frenar el uso de estructuras de mando y control que, según el documento, permiten a los grupos delictivos operar más allá de sus fronteras.

La estrategia forma parte de un plan más amplio que involucra a varios países. Estados Unidos plantea acciones específicas para China, Canadá, Colombia e India, con el objetivo de frenar el flujo de precursores químicos, mejorar el intercambio de inteligencia y reducir la producción de drogas desde su origen.

En el caso de México, el documento subraya la necesidad de aumentar los decomisos de sustancias químicas utilizadas para fabricar drogas sintéticas, así como de reducir la capacidad de producción en laboratorios clandestinos. También plantea que se deben desarticular las redes criminales que sostienen estas operaciones.

El plan se da en un contexto en el que el gobierno estadounidense ha elevado la presión contra las organizaciones criminales, al considerar que representan una amenaza directa a su territorio. En ese sentido, la estrategia enfatiza que el combate debe realizarse desde el origen de la cadena de producción y no solo en los puntos de consumo o distribución.

Además, el documento advierte que se busca eliminar la capacidad de los cárteles para amenazar la seguridad estadounidense mediante sus operaciones internacionales. Este enfoque implica reforzar la cooperación con países socios, entre ellos México, para atacar tanto la producción como la logística del tráfico de drogas.

La estrategia también establece metas concretas en distintos rubros. En materia de incautación de drogas ilícitas, toma como base las más de 807 mil libras decomisadas en 2024 y fija como objetivo superar las 887 mil libras en 2026. Para el desmantelamiento de organizaciones criminales, plantea aumentar las cifras actuales hacia los próximos años.

En conjunto, el plan refleja un endurecimiento en la política antidrogas de Estados Unidos y una mayor exigencia hacia sus socios internacionales. En el caso de México, las demandas se centran en resultados medibles en el combate a los cárteles y en la reducción de la producción de drogas sintéticas.

El Universal

Los pendientes de la actual administración

La estrategia de seguridad en México muestra avances operativos, pero mantiene pendientes frente al poder de los cárteles. El Gobierno ha logrado decomisos de drogas, destrucción de laboratorios y miles de detenciones en meses recientes. Sin embargo, la violencia ligada al crimen organizado sigue alta y con impactos económicos relevantes.

Además, los cárteles han demostrado capacidad de adaptación, con fragmentación interna que provoca disputas territoriales y el uso de tecnologías como drones. Persisten delitos como extorsión y desapariciones en varias regiones.

Entre los principales retos están reducir la violencia, frenar la expansión territorial y contener la evolución operativa de los grupos criminales.

Medidas clave de la Estrategia Antidrogas de la Unión Americana

La Estrategia Nacional Antidrogas 2026 plantea una serie de medidas enfocadas en atacar el problema desde su origen y a lo largo de toda la cadena del narcotráfico. El plan contempla acciones coordinadas a nivel internacional, así como herramientas legales y operativas para frenar la producción y el tráfico de drogas.

Una de las principales líneas es el endurecimiento de sanciones económicas. El gobierno de Estados Unidos advierte que impondrá castigos significativos a cualquier entidad comercial, nacional o extranjera, que no proteja su cadena de suministro frente a la infiltración de organizaciones criminales. El objetivo es cerrar espacios financieros y logísticos que facilitan estas actividades.

La estrategia también incluye una campaña global contra la delincuencia transnacional, en la que se establece que las personas involucradas en el tráfico de drogas podrán ser perseguidas bajo criterios similares a los del terrorismo. Esto se vincula con la designación de cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras, lo que amplía el alcance de las acciones legales.

Otro componente es el combate al uso de plataformas digitales para actividades ilícitas. El plan contempla acciones contra redes sociales, aplicaciones encriptadas, sistemas de pago digital y mercados en la darknet que son utilizados para coordinar y facilitar el tráfico de drogas.

En materia operativa, se prevé el desmantelamiento de redes criminales mediante acciones coordinadas que incluyan la captura de integrantes en todos los niveles, desde líderes hasta distribuidores, así como la incautación de activos y la destrucción de sus redes logísticas.

El documento también incorpora la iniciativa “Crime Gun”, centrada en frenar el tráfico de armas. A través de la Inteligencia sobre Armas de Fuego y el uso de sistemas como la Red Nacional Integrada de Información Balística, se busca rastrear armamento y vincularlo con distintos delitos para interrumpir su circulación ilegal.

En conjunto, estas medidas buscan reducir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones criminales mediante un enfoque integral que combina presión económica, acciones legales más severas y coordinación internacional.

CT