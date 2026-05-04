ALERTA en Colombia por explosión de mina de carbón; 12 mineros quedan atrapados

Al menos doce mineros quedaron atrapados dentro de una mina de carbón en el centro de Colombia, informaron las autoridades este lunes 04 de mayo del 2026 después de que se registró una explosión atribuida a la acumulación de gases.

Jorge Emilio Rey, gobernador del departamento de Cundinamarca, señaló en la plataforma social X que había 15 mineros dentro de la mina al momento de la explosión del lunes, pero añadió que tres mineros lograron salir "por sus propios medios". Uno de ellos fue trasladado a un hospital.

La mina está ubicada en Sutatausa, un municipio a unos 75 kilómetros de Bogotá, y a dos mil 500 metros sobre el nivel del mar.

Rescatistas y ambulancias llegaron al lugar el lunes para ayudar a los mineros atrapados.

Los accidentes mineros son comunes en el centro de Colombia , donde decenas de pequeños operadores explotan minas de carbón y esmeraldas.

En 2023, 11 mineros murieron por una explosión en otra mina de carbón en Sutatausa. En 2020, 11 mineros fallecieron durante un accidente en Cucunubá, otro municipio del departamento de Cundinamarca.

JM