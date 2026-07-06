Aumenta a 3 mil 535 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

En un boletín publicado por el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, se informó sobre el incremento del número de personas fallecidas a causa del doble terremoto que azotó a la nación el 24 de junio pasado. De acuerdo con el documento, al menos 3 mil 535 personas perdieron la vida por los movimientos telúricos, mientras que se contabilizan 16 mil 740 lesionadas.

La cifra de heridos se mantiene igual respecto al balance del domingo, mientras que el número de fallecidos supone un aumento de 193 personas.

Según el nuevo balance, 6 mil 462 personas han sido rescatadas, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves, y 17 mil 854 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios, tres más respecto al domingo.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

De acuerdo con los datos oficiales, 86 mil 794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 603 toneladas de alimentos.

También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 27 mil 930 voluntarios registrados.

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio, cuando la ubicaron en 157.

La iniciativa ciudadana “Desparecidos Terremoto Venezuela”, una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 30 mil personas a las que no se han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes sismos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Tras doce días, muchos de los cuerpos de rescate internacionales se han retirado de las zonas afectadas y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

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MB