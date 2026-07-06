Brasil teme que EU utilice la designación de grupos criminales como pretexto para intervenir en su territorio

En un documento divulgado este lunes y remitido por la Cancillería al Congreso, el Gobierno de Brasil manifestó su creciente preocupación de que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aproveche su reciente decisión de clasificar como terroristas a las dos mayores organizaciones criminales del país como pretexto para llevar a cabo una eventual intervención militar en territorio brasileño.

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El canciller Mauro Vieira firmó y envió el texto a una comisión de la Cámara de Diputados el pasado 1 de julio, como respuesta a una solicitud de información. El escrito señala que la clasificación unilateral adoptada por Washington puede generar "riesgos concretos" para la soberanía de Brasil .

La cancillería advierte riesgos para la soberanía brasileña

El documento indica que la legislación estadounidense contempla instrumentos más amplios para combatir a las organizaciones incluidas en su lista de grupos terroristas, entre ellos "medidas administrativas y judiciales de carácter unilateral y extraterritorial contra personas, empresas y organizaciones brasileñas".

La aplicación de tales medidas, agrega el texto, "puede ocurrir con amplio grado de discrecionalidad, dada la amplitud de los términos adoptados en la legislación contra el terrorismo en ese país, con serias posibilidades de implicaciones para ciudadanos brasileños en los ámbitos financiero, migratorio y penal".

De acuerdo con la respuesta de la Cancillería, existe incluso "la posibilidad del uso de la fuerza militar de los Estados Unidos en territorio brasileño".

En ese sentido, advierte que la declaración del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV) como organizaciones terroristas podría servir como fundamento para acciones unilaterales fuera del territorio estadounidense.

Brasil apuesta por la cooperación internacional y rechaza acciones unilaterales

Según el documento, Brasil considera que el combate al crimen organizado debe realizarse mediante mecanismos de cooperación internacional y con pleno respeto a la soberanía nacional y al derecho internacional.

El texto añade que las autoridades brasileñas mantienen un diálogo permanente con Washington para evitar interpretaciones que puedan afectar la jurisdicción del Estado brasileño sobre su propio territorio.

La preocupación del Gobierno surgió después de que la Administración estadounidense incluyera al PCC y al Comando Vermelho en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, una decisión que entró en vigor el mes pasado y que permite a las autoridades de ese país aplicar medidas más severas contra personas, empresas y activos vinculados a ambos grupos criminales.

El Ejecutivo brasileño sostiene, sin embargo, que la medida fue adoptada de forma unilateral y que no modifica el marco jurídico vigente en Brasil, donde ambas organizaciones continúan siendo tratadas como grupos del crimen organizado y no como organizaciones terroristas.

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La respuesta enviada al Congreso también recuerda que Brasil ha reiterado a las autoridades estadounidenses que cualquier actuación relacionada con el combate a estas facciones debe respetar los principios de no intervención e integridad territorial previstos en la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, defiende que la cooperación bilateral continúe basándose en el intercambio de información, la coordinación policial y judicial, así como en los acuerdos internacionales ya existentes.

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