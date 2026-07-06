El Reino Unido anunció este lunes sanciones contra siete personas, entre ellas científicos, altos cargos rusos y dos institutos de investigación, por su presunta participación en el desarrollo del agente nervioso Novichok y de la toxina Epibatidine, sustancias letales que atacan el sistema nervioso central y que habrían formado parte del programa de armas químicas de Rusia.

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De acuerdo con el Ministerio de Exteriores británico, el agente nervioso Novichok fue utilizado en el ataque que provocó la muerte accidental de la ciudadana británica Dawn Sturgess en Salisbury, al sur de Inglaterra, en 2018. Por su parte, la toxina Epibatidine habría sido empleada contra el opositor ruso Alexéi Navalni, cuya muerte en 2024 en una colonia penitenciaria del Ártico Londres atribuye a Moscú.

Sanciones alcanzan a científicos e institutos de investigación

El Ministerio afirmó en un comunicado que las medidas están dirigidas contra responsables de un programa de armas químicas ruso "ilegal" y "no declarado", al considerar que participaron en el desarrollo y producción de sustancias tóxicas cuyo uso está prohibido por la Convención sobre las Armas Químicas.

Entre los sancionados figuran Artur Zhirov, Andrei Antokhin, Sergei Chepur, Vladimir Kondratyev, Aleksandr Makhlay, Ivan Kravstov y Viktor Taranchenko, además de los institutos estatales SC Signal y el Instituto Estatal de Investigación de Medicina Militar (GNIII VM).

El comunicado recuerda que el Reino Unido ya había sancionado en octubre de 2020 al Instituto Estatal de Investigación de Química Orgánica y Tecnología (GosNIIOKhT), donde trabaja Kondratyev.

Según el Gobierno británico, Kondratyev fue coautor de un estudio sobre las propiedades tóxicas de la Epibatidine, mientras que Antokhin y Taranchenko participaron en investigaciones relacionadas con el agente nervioso Novichok.

Acusa a Rusia de violar el derecho internacional

El anuncio se produce en vísperas de la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara, donde el Reino Unido prevé coordinar con sus aliados nuevas medidas para reforzar la seguridad frente a Rusia y reiterar su apoyo militar a Ucrania.

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, afirmó que "el uso reiterado de armas químicas por parte de Rusia constituye una repugnante violación del derecho internacional y una amenaza directa para la seguridad global".

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"Desde el uso del agente nervioso Novichok en Salisbury hasta la Epibatidine en Siberia, que envenenó a Dawn Sturgess y Alexéi Navalni, Rusia sigue utilizando herramientas bárbaras para causar muerte y sufrimiento a civiles inocentes, también en Ucrania", añadió.

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