Agente del ICE dispara a migrante venezolano durante intento de arresto en Minneapolis

Un agente federal de Estados Unidos disparó en defensa propia durante un operativo migratorio en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, luego de ser atacado por tres personas mientras intentaba detener a un ciudadano venezolano con estatus migratorio irregular, informó el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security).

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:50 horas (tiempo local), cuando agentes federales realizaban una parada de tráfico dirigida contra un extranjero venezolano que, según la dependencia, había sido liberado en el país en 2022. Durante el operativo, el sujeto intentó evadir su arresto, primero huyendo en su vehículo, el cual se estrelló contra un automóvil estacionado, y posteriormente escapando a pie.

El agente logró alcanzarlo e intentó someterlo; sin embargo, el individuo opuso resistencia y agredió violentamente al oficial. En ese momento, dos personas más salieron de un apartamento cercano y se sumaron al ataque, utilizando una pala para nieve y un palo de escoba, lo que derivó en un forcejeo en el suelo.

Mientras el agente era atacado por los tres individuos, el sujeto inicialmente perseguido logró liberarse y volvió a golpear al oficial con los mismos objetos. Ante el riesgo para su integridad, el agente realizó un disparo defensivo, que impactó al agresor principal en la pierna.

Tras el disparo, los tres involucrados regresaron al apartamento y se atrincheraron, aunque posteriormente fueron puestos bajo custodia. Tanto el agente federal como el hombre herido fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

En su comunicado, Homeland Security señaló que este incidente ocurre en un contexto de creciente tensión entre autoridades federales y gobiernos locales en Minnesota, y acusó a líderes estatales y municipales de promover una resistencia organizada contra los agentes migratorios.

La dependencia aseguró que las agresiones contra personal federal han aumentado de manera significativa, en momentos en que realizan operativos para detener a personas que considera infractoras de la ley migratoria.

