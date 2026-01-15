El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el jueves con invocar una ley de 1807 y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales enviados a Minneapolis para seguir con las redadas migratorias.

La amenaza surge un día después de que un hombre fuera herido de bala por un agente de inmigración que fue atacado con una pala y un palo de escoba. Ese tiroteo aumentó aún más el miedo y la ira que se sienten en toda la ciudad desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros en la cabeza a Renee Good, una mujer de 37 años.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la Ley de Insurrección, que rara vez se utiliza, para desplegar al ejército o llamar a la Guardia Nacional para poner orden, a pesar de las objeciones de los gobernadores.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley e impiden que los agitadores profesionales y los insurrectos ataquen a los Patriotas del I.C.E., que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, como muchos presidentes han hecho antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado", dijo Trump en una publicación en redes sociales.

Los presidentes de los EU han invocado la Ley de Insurrección más de dos docenas de veces, la más reciente en 1992 por el presidente George H.W. Bush para poner fin a los disturbios en Los Ángeles. En esa ocasión, las autoridades locales solicitaron la asistencia.

El fiscal general estatal de Minnesota, Keith Ellison, respondió a la publicación de Trump diciendo que desafiaría cualquier despliegue en los tribunales. También ya presentó una demanda para tratar de detener la ampliación de operativos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que dice haber realizado más de 2 mil arrestos en el estado desde principios de diciembre. El ICE es una agencia del DHS.

"Hago un llamado directo al Presidente: bajemos la temperatura. Detén esta campaña de represalia. Esto no es lo que somos", dijo el gobernador demócrata, Tim Walz.

En Minneapolis, el humo llenó la calle el miércoles por la noche cerca del lugar del tiroteo más reciente, mientras federales con máscaras de gas y cascos lanzaban gas lacrimógeno a una pequeña multitud y los manifestantes lanzaban piedras y disparaban fuegos artificiales.

Estas escenas de protesta se han vuelto comunes en las calles de Minneapolis desde que un agente federal mató a tiros a Renee Good el 7 de enero. Los agentes han sacado a personas de autos y hogares y han sido confrontados por transeúntes enojados que exigen que se vayan.

"Esta es una situación imposible en la que nuestra ciudad se encuentra actualmente y al mismo tiempo estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a las personas seguras, proteger a nuestros vecinos, mantener el orden", dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey.

Frey describió una fuerza federal que es cinco veces más grande que la fuerza policial de 600 oficiales de la ciudad y que ha "invadido" la ciudad, asustando y enfureciendo a los residentes.

En un comunicado que describe los eventos que llevaron al tiroteo del miércoles, Seguridad Nacional dijo que agentes federales detuvieron a una persona de Venezuela que estaba ilegalmente en Estados Unidos. La persona se alejó en un vehículo y chocó contra un auto estacionado antes de huir a pie, dijo el DHS.

Después de que los agentes alcanzaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al agente, según el departamento.

"Temiendo por su vida y seguridad mientras era emboscado por tres individuos, el agente disparó un tiro defensivo para defender su vida", dijo el DHS. El enfrentamiento tuvo lugar a unos 7.2 kilómetros de donde Good fue asesinada.

El jefe de policía Brian O'Hara dijo que el hombre herido estaba en el hospital con una lesión que no pone en peligro su vida. Las dos personas que salieron del apartamento están bajo custodia, agregó.

Más temprano el miércoles, el gobernador Tim Walz describió Minnesota diciendo que lo que está sucediendo en el estado "desafía la creencia".

"Seamos muy, muy claros, esto dejó de ser hace mucho tiempo un asunto de aplicación de la ley de inmigración", dijo. "En cambio, es una campaña de brutalidad organizada contra el pueblo de Minnesota por nuestro propio gobierno federal".

Jonathan Ross, el agente del ICE que mató a Good, sufrió una hemorragia interna en el torso durante el encuentro, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a The Associated Press.

El funcionario habló con la AP bajo condición de anonimato para poder informar sobre la condición médica de Ross. La persona no proporcionó detalles sobre la gravedad de las lesiones, y el departamento no respondió a preguntas sobre el alcance de la hemorragia, exactamente cómo sufrió la lesión, cuándo fue diagnosticada o su tratamiento médico.

Good fue asesinada después de que tres agentes del ICE rodearon su camioneta SUV en una calle nevada a unas pocas cuadras de su casa. Un video de una transeúnte muestra a un agente ordenándole a Good que abra la puerta y agarrando la manija del vehículo. Cuando el coche comienza a avanzar, Ross, de pie al frente, levanta su arma y dispara al menos tres tiros a corta distancia. Da un paso atrás mientras la SUV avanza y gira.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho que Ross fue golpeado por el vehículo y que Good estaba usando su SUV como un arma, una afirmación de defensa propia que ha sido profundamente criticada por funcionarios de Minnesota.

Chris Madel, abogado de Ross, se negó a comentar sobre cualquier lesión.

Mientras tanto, la familia de Good ha contratado al mismo bufete de abogados que representó a la familia de George Floyd en un acuerdo de 27 millones de dólares con Minneapolis. Floyd, un hombre afroamericano, murió asfixiado después de que un policía lo inmovilizara por el cuello en mayo de 2020.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

