Trump advierte que sería muy decepcionante que Corte Suprema invalide los aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que sería “sumamente decepcionante” que el Tribunal Supremo declarara ilegal la aplicación de una parte sustancial de los aranceles impuestos el año pasado a distintos socios comerciales, medidas que, afirmó, han sido determinantes para los resultados económicos de su administración.

Durante un acto realizado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el mandatario republicano defendió los impuestos aduaneros implementados en el primer año desde su regreso al poder, al asegurar que han contribuido a fortalecer las exportaciones estadounidenses, reducir el déficit comercial y servir como instrumento de presión en la política exterior, además de incentivar la llegada de capital extranjero.

Trump sostuvo que la política arancelaria ha tenido efectos que van más allá del ámbito económico. “Los aranceles nos han ayudado a evitar ocho guerras”, afirmó, al tiempo que destacó que su gobierno ha alcanzado “las mejores cifras comerciales de nuestra historia” y ha logrado atraer inversiones por un monto estimado en 18 billones de dólares.

El presidente también aseguró que Estados Unidos ha ampliado su ventaja frente a China en el terreno económico y comercial, una situación que, según dijo, se explica en buena medida por la estrategia arancelaria aplicada por su administración.

"Sería una decisión muy decepcionante, sobre todo porque quienes me atacan son personas que quieren que a China le vaya bien, y nos está yendo de maravilla contra China. Nos está yendo de maravilla contra todos", apostilló.

El republicano ha subrayado en varias ocasiones que una sentencia en contra de los aranceles sería muy negativa para el país y esta misma semana aseguró que EU lo tendría "prácticamente imposible" para devolver las cantidades cobradas a los importadores o el dinero invertido por compañías en suelo estadounidense motivados por las amenazas del propio Trump.

"No puedo creer que siquiera exista una causa. Esta demanda fue iniciada por personas muy pro-China y, francamente, antiestadounidenses, personas que no quieren que nos vaya bien ", remató hoy Trump.

Los comentarios del mandatario se producen en un momento en que se prevé que el máximo tribunal de EU se pronuncie pronto sobre si Trump excedió o no su autoridad a la hora de emplear una ley de emergencia para imponer los aranceles.

El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados "aranceles recíprocos", que oscilan entre el 50% que paga Lesoto y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica.

El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EU.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo.

YC