Perú prohibirá que dos personas viajen en una motocicleta por ESTE motivo

El Gobierno de Perú prohibirá que dos personas puedan viajar en una misma motocicleta, como parte de las medidas "concretas" que se están tomando para enfrentar a la criminalidad y recuperar la tranquilidad ciudadana, anunció este jueves el presidente peruano de transición, José Jerí.

"En este momento, y en esta coyuntura, es necesario tomar acciones, aun cuando afecten temporalmente a algún sector, porque son medidas que tenemos que asumir como Estado para recuperar paulatinamente la tranquilidad y disminuir los índices de inseguridad", declaró el gobernante.

Jerí, que gobierna transitoriamente en su condición de presidente del Congreso tras la destitución en octubre de la expresidenta Dina Boluarte (2022-2025), dijo que la medida será oficializada en las próximas horas mediante un decreto que detallará los procedimientos y las sanciones, que serán económicas en una primera etapa, para los conductores de motocicletas que la incumplan.

Agregó que la Policía Nacional realizará las intervenciones necesarias para atender la inseguridad que enfrentan, por ejemplo, los transportistas extorsionados por bandas criminales cuando observan a dos personas en una motocicleta, que es la principal modalidad que emplean los sicarios cuando realizan sus ataques.

"No puede volver a pasar que, por ejemplo, que (estos) pasen desapercibidos o no sean intervenidos. Ya no hay excusas y ello va a contribuir, sin lugar a dudas, a reafirmar el principio de autoridad y a recuperar la sensación de tranquilidad", sostuvo.

El mandatario ratificó que esta medida, que ha sido rechazada por las asociaciones que reúnen a motociclistas peruanos, se tiene que dar "al menos en estos momentos que son ciertamente complicados" para su país "por la ola delincuencial".

Jerí también dijo que el Gobierno aprobará el reglamento de la Ley 32490, que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías, que actualmente son las más afectadas por los ataques de la delincuencia.

"Es una ley ciertamente compleja, porque involucra a varios actores, a varios ministerios y a varios sectores. Cuando tengamos todos los detalles, vamos a dar la información pertinente", acotó.

Medios locales señalaron que esta ley, que incluye la creación de un grupo policial y fiscal (GIES) y mecanismos de extinción de dominio (expropiación de bienes por parte del Estado), muy probablemente será aprobada el sábado por el Consejo de Ministros y se publicará el domingo en el boletín de normas legales.

El presidente supervisó este jueves los resultados de un operativo policial en Lima donde se capturó a cuatro presuntos integrantes de una supuesta banda criminal que, según la información oficial, pretendían asaltar un centro comercial.

Jerí hizo estos anuncios un día después de que los gremios de transporte urbano de Lima y la provincia portuaria del Callao paralizaran sus labores para protestar contra las extorsiones y asesinatos que sufren por parte del crimen organizado, que han dejado 73 muertos entre sus trabajadores desde septiembre de 2024 hasta diciembre pasado.

MV