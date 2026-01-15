Tesoro de EU impone sanciones contra responsables de la represión en Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este jueves que ha comenzado a aplicar acciones contra quienes están detrás de la violenta represión ejercida por las autoridades iraníes contra los manifestantes que participan en protestas contra el gobierno, así como contra las redes financieras ilegales que facilitan el robo y el lavado de dinero proveniente de los recursos naturales del país por parte de la élite.

Te puede interesar: Sin aliados y con escalada de protestas, el poder islámico de Irán se tambalea

Al respecto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Estados Unidos respalda de manera decidida al pueblo iraní en su búsqueda de libertad y justicia , y subrayó que la dependencia a su cargo recurrirá a todos los mecanismos disponibles para imponer sanciones a los responsables de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por el régimen.

Por este motivo, el Gobierno de Donald Trump afirma en un comunicado que seguirá "negando al régimen el acceso a las redes financieras y al sistema bancario global mientras continúe oprimiendo al pueblo iraní".

Entre los funcionarios de seguridad iraníes sancionados este jueves se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN), que "fue uno de los primeros líderes iraníes en incitar a la violencia en respuesta a las protestas".

Desde el Departamento del Tesoro se detalla que miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán llegaron a "atacar a manifestantes heridos en un hospital de la provincia de Ilam, disparando gases lacrimógenos y perdigones metálicos dentro del recinto hospitalario y agrediendo a pacientes, familiares y personal médico".

Y apuntan que "algunos de los funcionarios sancionados hoy y sus organizaciones son responsables de las miles de muertes y heridos entre sus conciudadanos".

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC), el organismo encargado de las sanciones económicas y comerciales que implementa Washington, también señala a 18 personas y entidades como parte de las redes clandestinas de "banca paralela" de las instituciones financieras iraníes sancionadas Bank Melli y Shahr Bank.

También puedes leer: Groenlandeses lanzan mensaje a Donald Trump

Y añade en el mismo comunicado que las personas y entidades sancionadas desempeñarían "un papel fundamental en el blanqueo de capitales procedentes de la venta de petróleo y productos petroquímicos iraníes a mercados extranjeros".

Desde el Departamento del Tesoro aseguran que estos ingresos "en lugar de beneficiar al pueblo iraní" van destinados a "financiar la represión del régimen contra el pueblo iraní y su apoyo a grupos terroristas en el extranjero".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP