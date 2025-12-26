Actor de 'Los Soprano' y 'Resident Evil' dispara a mujer por pleito vial

El ataque sucedió el 11 de septiembre, cuando el actor Ernest Heinz presuntamente dispararía contra una mujer identificada como M. Arias Galva. La víctima llamó a la policía diciendo haber recibido un disparo en el rostro, cerca de la universidad de Stockton en Galloway Township, Nueva Jersey.Este mes, Heinz fue formalmente acusado del ataque por un jurado y se espera que comparezca ante el tribunal el 30 de enero de 2026.El abogado del actor declaró al medio que su cliente niega las acusaciones tal como se han presentado y que impugnará los cargos mediante el proceso legal: "donde los hechos, y no las especulaciones ni los titulares, determinarán el resultado".Además, solicitó al público que respete la presunción de inocencia y permita que el asunto se resuelva en los tribunales. Heinz permanecerá bajo custodia hasta el inicio del juicio.Durante el episodio, Heinz conducía un Honda CR-V blanco registrado a nombre de su madre. Ambos, Heinz y Arias-Galva, se incorporaban a un solo carril en South Pomona Road cuando supuestamente se produjo un altercado.Posteriormente, al encontrarse nuevamente, Heinz habría gritado desde su auto y disparado al menos una bala hacia el vehículo de la mujer, utilizando una pistola calibre .380 registrada a nombre de su padre. Los fiscales afirmaron que Heinz también le dijo a la víctima: "Te voy a matar" durante el incidente.La víctima sufrió gran daño en el rostro y se teme que no pueda volver a ver desde el ojo afectado. Las autoridades lograron identificar a Heinz gracias a imágenes de seguridad que lo muestran regresando a Port Republic con un arma, además de recuperar dos bolsas en una residencia de la zona: una contenía un rifle. El almacén donde se hallaron las bolsas había sido alquilado por un amigo de Heinz.Arias-Galva proporcionó a la policía una descripción del atacante, señalándolo como un hombre blanco, con cabello rubio recogido en una coleta. TG