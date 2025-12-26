Trump dice que el plan de paz con Zelenski no avanzará sin su aprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este viernes que el plan de paz de 20 puntos discutido con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, para buscar el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania deberá contar con su aprobación para poder seguir adelante y concretarse.

"(Zelenski) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", señaló el mandatario estadounidense durante una entrevista exclusiva con el medio Politico.

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelenski en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario estadounidense pasa las vacaciones navideñas, con el objetivo de discutir el nuevo plan que están elaborando Kiev y Washington para detener la guerra.

El republicano expresó su confianza en que la reunión del fin de semana sea productiva. "Creo que le irá bien", dijo Trump, quien también señaló que el resultado podría ser positivo para el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien espera hablar "pronto".

Zelenski mantuvo el jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

El plan de paz de 20 puntos, que según Zelenski está listo en un 90 % y que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

También sigue en disputa la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

