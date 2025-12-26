Ucrania frena avances rusos en la ciudad de Kúpiansk

La retirada de las fuerzas ucranianas de Síversk y las dificultades que experimentan en Huliaipole reflejan la persistente ventaja rusa en el campo de batalla, pero los avances de las tropas defensoras en Kúpiansk y su resistencia en Pokrovsk les brindan la esperanza de que la ofensiva rusa pueda estar perdiendo fuelle gradualmente.

Los combates siguen siendo intensos y Rusia recurre a asaltos de pequeños grupos de infantería, al amparo del tiempo neblinoso que limita su exposición a los drones ucranianos. La superioridad de los atacantes en número de efectivos y en el ámbito de la aviación recientemente les ha permitido realizar progresos en las regiones de Donetsk (este) y Zaporiyia (sur) en los últimos días.

Los progresos de Rusia

El mando militar ucraniano está investigando las circunstancias en las que fue tomado un puesto de mando de un batallón en la ciudad de Huliaipole, en la región de Zaporiyia, informó este viernes el portavoz Vladislav Voloshin, después de que trascendiese un vídeo con soldados rusos caminando por el lugar.

Los esfuerzos de Ucrania por detener los avances rusos hacia un importante nudo logístico no han dado fruto hasta ahora y los combates han alcanzado ya el centro de la ciudad.

La toma de Huliaipole facilitaría a las fuerzas rusas el abastecimiento logístico de su ofensiva para penetrar más al interior, hacia la capital regional, situada a una distancia de 85 kilómetros hacia el oeste, dicen los analistas.

En la región de Donetsk, los mandos ucranianos confirmaron el martes la retirada de Síversk, una población de 13 mil 500 habitantes antes de la guerra.

Las fuerzas ucranianas se encontraban en inferioridad numérica, explicó el portavoz Dmitró Zaporozhets a los medios locales, y tuvieron que retirarse después de que los rusos incrementaran abruptamente la presión sobre la zona, situada a unos 35 kilómetros al este del bastión de Sloviansk.

No obstante, la retirada de Síversk se realizó de una manera ordenada, afirmó el portavoz, que subrayó que las elevaciones cerca de la ciudad permiten a las fuerzas ucranianas frenar ulteriores avances rusos a través del uso masivo de drones.

Éxitos ucranianos

En la parte nororiental del frente, sin embargo, Ucrania sigue sacando partido a sus éxitos recientes, y sus fuerzas están expandiendo su control sobre Kúpiansk, un importante nudo logístico en la región de Járkov.

En las últimas semanas, las tropas ucranianas han retomado más de 180 kilómetros cuadrados en esa zona, después de cortar las líneas de suministro rusas y de aislar al resto de tropas enemigas en la ciudad, según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).

"Los rusos envían muchos drones, pero solo les quedan entre 100 y 200 soldados dentro de la ciudad, escondidos e incapaces de atacar", dijo a EFE Anatoli Repsh, un sargento de batallón desplegado en la zona.

A pesar de que el mando militar ruso reivindicó la captura de Kúpiansk hace más de un mes, los blogueros militares rusos han admitido el revés sufrido y han criticado a Moscú por no enviar refuerzos a la zona y distorsionar la situación sobre el terreno.

Pese a afirmaciones similares sobre una supuesta toma de Pokrovsk, en la región vecina de Donetsk, las fuerzas ucranianas siguen presentes dentro de la ciudad, que ha sido el epicentro de los combates en 2025.

Mientras que Rusia sigue atacando las líneas clave de suministro y lanzando asaltos terrestres, las fuerzas ucranianas mantienen su defensa del norte de Pokrovsk y en buena parte de la ciudad satélite de Mirnohrad, según el Ejército.

Motivos para un optimismo cauto

Las discrepancias entre los avances rusos anunciados y la situación real sobre el terreno reflejan una estrategia deliberada de 'inflar' las victorias, dicen los analistas militares, en un contexto en el que Moscú quiere convencer a los aliados de Ucrania, y sobre todo a EU de que puede prolongar su ofensiva durante años y que el apoyo al país invadido carece de sentido.

Sin embargo, si Ucrania consigue mantener su defensa, la estrategia militar rusa puede resultar insostenible, con unas bajas que multiplican varias veces a las de los defensores, de acuerdo con los expertos.

La "catastrófica situación" de los rusos en Kúpiansk y su incapacidad de tomar Pokrovsk brindan una perspectiva más optimista para Ucrania, cree 'Tatarigami' un analista de la plataforma Frontline Intelligence, según el cual los avances tácticos de Rusia no han conseguido transformarse en victorias estratégicas.

"Una falta de progresos en el frente" y "una situación económica cada vez más complicada" para Moscú pueden hacer posible que Occidente finalmente logre presionar al Kremlin para poner fin a la guerra, subrayó en X.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

