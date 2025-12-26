Lluvias torrenciales causaron inundaciones repentinas en California durante una de las peores tormentas navideñas en ese estado de Estados Unidos, donde las autoridades ayer jueves 25 de diciembre alertaron de deslizamientos en zonas que sufrieron incendios y se pronostican más aguaceros y vientos fuertes hasta este viernes 26.

Impulsada por un río atmosférico conocido como "Expreso Piña", que transporta humedad abundante desde Hawái hacia la costa oeste, la tormenta podría descargar el equivalente a varios meses de lluvia en solo algunos días.

"Una corriente de aire muy húmeda provocará fuertes lluvias en California el jueves", incluida Los Ángeles, la segunda ciudad de Estados Unidos, indicó el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

Estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles

El NWS advirtió del "riesgo moderado" de precipitaciones excesivas sobre partes del sur de California desde el jueves hasta la mañana de este viernes y de la posibilidad de "numerosas inundaciones repentinas" .

Las autoridades declararon el estado de emergencia en varios condados, incluido Los Ángeles.

"La lluvia continúa cayendo en todo el condado de Los Ángeles, lo que hace que las carreteras (...) sean extremadamente peligrosas. Verifique las condiciones antes de salir", dijeron en X el jueves las autoridades del condado de Los Ángeles.

Labores de rescate por las inundaciones

El miércoles pasado se registraron lluvias intensas, de hasta 25.4 cm en algunas zonas en el sur de California, provocando inundaciones y arrastre de escombros.

El diario Los Angeles Times informó que al menos tres personas habían muerto en incidentes relacionados con la tormenta, incluido un hombre de San Diego por la caída de un árbol.

En el condado de San Bernardino, adyacente a Los Angeles, las autoridades dijeron a la agencia AFP que trabajan hoy viernes para desviar el agua de las inundaciones.

El departamento de bomberos de ese condado acudió a la localidad de Wrightwood para ayudar a personas "a salir de sus viviendas" o que quedaron "varadas en sus vehículos", indicó su vocero Christopher Prater.

Bajo alerta especial están las regiones de Pacific Palisades y Malibú, en la costa, que intentan recuperarse tras ser arrasadas por los letales incendios de enero.

Mientras que en el norte de California, el San Francisco Chronicle informó la detección de una peligrosa tormenta en desarrollo durante la mañana de ayer jueves en el área de la bahía de San Francisco.

El servicio también pronosticaba una tormenta invernal que podría traer intensas nevadas a las montañas de Sierra Nevada, a lo largo de la frontera oriental californiana.

A powerful storm moved through California on Christmas Day, bringing flooding rain and damaging winds to the Bay Area.



El clima en California hoy viernes 26 de diciembre

De acuerdo con reportes de la cadena CNN, las fuertes lluvias azotaron California la mañana de hoy viernes y amenazan con provocar más inundaciones y deslizamientos de tierra.

Se espera un día más de actividad meteorológica intensa este viernes, con una acumulación adicional de entre 2.5 y 7.5 centímetros de lluvia, que se sumarán a las precipitaciones ya registradas en diciembre. Debido a este riesgo de inundaciones, el Centro de Predicción Meteorológica ha emitido una alerta de nivel 2 de 4 para más de 18 millones de personas en el sur del estado. La cadena indica que tanto las lluvias como las fuertes nevadas en las montañas deberían cesar el sábado.

*Con información de AFP y CNN

