Estados Unidos ataca al Estado Islámico en Nigeria tras atentados a cristianos

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Estados Unidos lanzó un "ataque poderoso y mortal" contra las fuerzas del Estado Islámico en Nigeria, después de pasar semanas acusando al gobierno africano de no frenar la persecución contra los cristianos.

En una publicación en la noche de Navidad en su red social, Trump no proporcionó detalles ni mencionó el alcance del daño causado por los ataques.

"Las Fuerzas Armadas de Nigeria, en colaboración con Estados Unidos de América, han llevado a cabo con éxito operaciones de ataque de precisión contra elementos extranjeros identificados, vinculados al EI, que operan en zonas del noroeste de Nigeria", declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas, teniente general Samaila Uba.

"Los ataques se basaron en información fidedigna y una cuidadosa planificación operativa, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los terroristas, minimizando al mismo tiempo los daños colaterales", explicó Uba en un comunicado.

En otro comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Nigeria señaló que las autoridades nigerianas mantienen "una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento".

"Esto ha dado lugar a ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria en el noroeste", subrayó Exteriores, al añadir que "esta cooperación incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial".

Según el Pentágono, los ataques requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea, y provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto, cerca de la frontera con Niger.

Trump dijo que los ataques aéreos fueron lanzados contra milicianos del Estado Islámico "quienes han estado atacando y matando de manera despiadada, principalmente, a cristianos inocentes".

Nigeria está luchando contra múltiples grupos armados, incluidos al menos dos afiliados al Estado Islámico: una rama del grupo extremista Boko Haram conocida como la Provincia de África Occidental del Estado Islámico en el noreste, y el menos conocido grupo Lakurawa, prominente en los estados del noroeste como Sokoto, donde las bandas utilizan grandes extensiones de bosques que conectan estados como escondites.

Analistas de seguridad dijeron que el objetivo de los ataques de Estados Unidos podría ser el grupo Lakurawa, que en el último año se ha vuelto cada vez más letal en la región, a menudo atacando comunidades remotas y fuerzas de seguridad.

El gobierno de Nigeria ha dicho previamente en respuesta a las críticas de Trump que personas de muchas religiones, no solo cristianos, han sufrido ataques a manos de grupos extremistas.

El mes pasado, Trump ordenó al Pentágono planificar una posible acción militar en Nigeria para intentar frenar la llamada persecución cristiana. El Departamento de Estado anunció recientemente que restringiría las visas para los nigerianos y sus familiares involucrados en el asesinato de cristianos allí.

Además, Estados Unidos designó recientemente a Nigeria como un "país de especial preocupación" bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional, una categoría reservada para las naciones implicadas en "graves violaciones de la libertad religiosa".

Trump dijo que funcionarios de defensa de Estados Unidos habían "ejecutado numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer" y añadió: "nuestro país no permitirá que el terrorismo islámico radical prospere".

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.

Con información de EFE y AP