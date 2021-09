Viral: "¡Una auténtica burrada!", dice español sobre cambio de estatua de Colón por mujer indígena

La polémica generada por el retiro de la estatua de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma continúa y el debate invade a las redes sociales.

Es el caso de un hombre español de nombre Davy Rodríguez que publicó en su cuenta de TikTok un video en el que critica la disposición del gobierno de la Ciudad de México de retirar la estatua de Cristóbal Colón, ubicada en el Paseo de la Reforma, para poner en su lugar la efigie de una mujer indígena llamada Tlalli, del escultor Pedro Reyes, al señalar que se se trata de una "auténtica burrada".

"¡A mí me parece una auténtica burrada! Porque están negando el pasado hispánico, el pasado español de México", indicó el influencer de origen español. Agregó que "con este gobierno de López Obrador tampoco me extraña tanto. Lo que si me extraña es que quieran meter una estatua de una indígena".

Pero Davy Rodríguez fue más allá en su análisis histórico: "¿Qué van a meter? ¿Una indígena mexica? ¿De los que hacían sacrificios humanos en América antes de que vinieran los españoles? Porque de ser así tendrían que decir que esas tribus mexicas eran tribus muy machistas porque mataban a mujeres y a niños para satisfacer a sus dioses", declaró.

Y no sé quedó ahí, también los señalamientos fueron hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "Le quisiera decir al señor López Obrador que se deje de atacar a España porque usted se llama López Obrador, usted es hijo de esos conquistadores que fueron a América. Muchos de nosotros nos quedamos en la península", arremetió el tiktoker.

Después de su participación, los usuarios de redes sociales reaccionaron de inmediato incrementando aún más el debate, por lo que el español pidió a sus seguidores darle like al video para evitar la censura del contenido. Hasta el momento, el video cuenta con más de 2 mil 700 reacciones y poco más de 11 mil comenarios.

Según el artista Pedro Flores, Tlalli está inspirada en la cultura olmeca y representa a los pueblos originarios de México.

