Lo que para muchos es una simple cuestión de azar, para Carrie Edwards, residente de Midlothian, Virginia, se convirtió en una experiencia única al recurrir a una herramienta poco común: la inteligencia artificial. Con la asistencia de ChatGPT, esta mujer viuda logró obtener 150 mil dólares en el Powerball, cifra que después decidió entregar íntegramente a causas benéficas.

Cómo eligió sus números

La propia ganadora explicó que nunca había jugado en línea y por eso dudaba sobre qué combinación seleccionar. “Me preguntaba cómo elegir mis números porque nunca había jugado en línea, cuando se me ocurrió preguntarle a ChatGPT”, relató durante la ceremonia de premiación organizada por la Virginia Lottery, de acuerdo con Newsweek.

Según detalló, preguntó al sistema de IA: “ChatGPT, háblame sobre estos 1.700 millones y dime si tienes cifras para mí”. La respuesta del asistente fue prudente: “Carrie, sabes que todo se trata de suerte, ¿verdad?”. Aun así, el programa le ofreció una serie de números, los cuales utilizó para su apuesta.

El sorteo y la sorpresa

El boleto correspondió al concurso del 8 de septiembre, cuando Edwards participó por primera vez a través de internet e incluso pagó un dólar extra por la opción Power Play, que multiplicó por tres el valor de su ganancia.

Dos días después, recibió una notificación en su teléfono móvil. “Vi un mensaje que decía ‘favor de recolectar sus ganancias de lotería’ y pensé que era una estafa”, comentó. Solo al ingresar a su cuenta verificó que había acertado cuatro de los cinco números principales y el Powerball especial.

La entrega del premio

El cheque fue entregado por Khalid Jones, director ejecutivo de la Virginia Lottery, quien confirmó el monto de 150 mil dólares. La noticia se volvió viral no solo por la peculiar forma de escoger los números, sino también por la decisión que tomó Edwards al recibir el dinero.

Donación completa a obras sociales

Lejos de usar la suma en beneficio propio, la ganadora anunció que la destinaría en su totalidad a tres organizaciones:

AFTD (Asociación para la Degeneración Frontotemporal), que financia estudios sobre la enfermedad que padeció su esposo, quien fue bombero.

Shalom Farms, dedicada a combatir la inseguridad alimentaria.

Navy-Marine Corps Relief Society, institución que brinda apoyo a miembros de la Marina y sus familias.

“En cuanto sentí esa bendición, supe lo que debía hacer”, declaró Edwards. “Quiero que esto sea un ejemplo para quienes, al verse afortunados, decidan ayudar a otros”. Para ella, estas tres entidades representan “sanación, servicio y comunidad”.

