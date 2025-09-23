El tifón más potente del año paraliza actividades en el sur de China

Ciudades del sur de China redujeron muchos aspectos de la vida diaria con el cierre de escuelas y negocios y la cancelación de vuelos mientras la región se prepara para la llegada de uno de los tifones más fuertes en años, que ya ha cobrado tres vidas y obligó al desplazamiento de miles de personas en Filipinas.

Se tiene previsto que el supertifón Ragasa, que tiene vientos máximos sostenidos de unos 230 km/h, se desplace en dirección oeste-noroeste a unos 22 km/h a través de la parte norte del mar de China Meridional y se acerque a la costa de la provincia de Guangdong, de acuerdo con el observatorio de Hong Kong.

El Centro Meteorológico Nacional de China pronosticó que el tifón toque tierra el miércoles entre la ciudad de Shenzhen y el condado de Xuwen, en la provincia de Guangdong.Después de emitir alertas de fuertes vientos, el observatorio en Hong Kong emitirá la señal de advertencia de tormenta No. 8, la tercera más elevada en el sistema de alerta de la ciudad.

La ciudad categoriza los ciclones tropicales cuyos vientos máximos sostenidos cerca del centro alcancen velocidades mínimas de 185 km/h como supertifones, para que los residentes estén más atentos ante la llegada de tormentas más intensas.

Se pronostica que el nivel del agua aumente alrededor de dos metros sobre las áreas costeras de Hong Kong el miércoles por la mañana, mientras que el nivel máximo del agua en algunas zonas podría alcanzar de cuatro a cinco metros por encima del nivel más bajo del mar.

Los residentes de zonas propensas a inundaciones ya han colocado sacos de arena y barreras en sus puertas, mientras que otros han puesto cinta adhesiva sobre ventanas y puertas de vidrio en anticipación a la llegada de fuertes vientos. Muchas personas se abastecieron de alimentos y suministros diarios el lunes, mientras algunos vendedores informaban que sus productos se estaban agotando rápidamente.

Las escuelas fueron cerradas en Hong Kong y la ciudad vecina de Macao. Otras ciudades como Shenzhen y Foshan, en la provincia de Guangdong, y Haikou, en la provincia de Hainan, ordenaron que las clases fueran canceladas y la operación de otros negocios y servicios de transporte fuera suspendida gradualmente; además, se reportó la cancelación de cientos de vuelos.

En Filipinas, Ragasa causó la muerte de al menos tres personas, otras cinco fueron reportadas como desaparecidas y más de 17 mil 500 se vieron obligadas a desplazarse debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por la tormenta.

