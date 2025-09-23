Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de lanzar ataques mortales con drones en áreas civiles de sus países, al tiempo que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anticipaba “una semana muy intensa” de diplomacia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde el Consejo de Seguridad tiene programado discutir la guerra de más de tres años.

Zelensky ha intentado dar impulso a un esfuerzo de paz liderado por Estados Unidos, ofreciendo un alto el fuego y una reunión cumbre con el presidente ruso Vladímir Putin. Sin embargo, Moscú ha cuestionado algunas de las propuestas, y el fin del derramamiento de sangre no parece más cercano.

Mientras tanto, al menos siete aviones rusos bombardearon la ciudad ucraniana sureña de Zaporiyia durante la noche del domingo, matando a tres personas e hiriendo a otras dos, según el jefe de la administración regional ucraniana, Ivan Fedorov.

El ataque comenzó alrededor de las 4:20 de la mañana y duró unos 40 minutos, dijo Fedorov. Se atacaron edificios residenciales, centros comerciales, un estacionamiento e “infraestructura crítica”, comentó.

“Ninguno de los sitios tenía nada que ver con infraestructura militar”, afirmó Fedorov.

La fuerza aérea ucraniana dijo que detuvo 132 de los 141 drones de ataque y señuelo lanzados por las fuerzas rusas durante la noche.

Rusia hizo afirmaciones similares. El jefe designado por Moscú de la península de Crimea ocupada por Rusia en Ucrania, Sergei Aksyonov, dijo que tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas el domingo por la noche en ataques de drones ucranianos contra el popular centro vacacional de Foros.

